９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円８６銭前後と前日午後５時時点に比べ６６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円９８銭前後と同１０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



米国では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が根強く、前日の債券市場において米長期金利は４．０４％に低下した。東京時間においては日米金利差が縮小するとの見方からドル売り・円買いの流れが優勢となった。日経平均株価が９日、史上初となる４万４０００円台に乗せた後に失速し、下げに転じたことも、円売り圧力を弱める方向に作用した。週内には米国で物価指標の公表が相次ぎ、更に米雇用統計の年次改定の発表を今晩に控えていることもあって、米国の経済指標を受けた海外時間での相場反応に対し警戒感が広がった。午後にドル円はジリ安歩調となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７９ドル前後と同０．００４７ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。





出所：MINKABU PRESS