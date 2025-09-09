ベステラ、今期経常を45％下方修正

ベステラ <1433> [東証Ｐ] が9月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比16.7％減の2.1億円に減り、従来の52.3％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の12.8億円→7億円(前期は5.9億円)に45.3％下方修正し、増益率が2.2倍→18.2％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比45.2％増の4.8億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比61.3％減の0.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.9％→3.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

