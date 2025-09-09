&TEAM K Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¡È¥¯¥ë¤Õ¤ï¡É¥Ø¥¢¤¬¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¡ªÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î½©¿§¥³ー¥Ç¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯»÷¹ç¤¦ÃË¤¤¤Ê¤¤¡×
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥ÐーK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Î½©¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤È¡¢Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¡È¥¯¥ë¤Õ¤ï¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
①¡È¥¯¥ë¤Õ¤ï¡É¥Ø¥¢¡ß½©¿§¥³ー¥Ç¤Î&TEAM¡¦K ②¡Ö&TEAM¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥ê¥ìー¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¡©¡×K¤ÎÎ¦¾å¥Èー¥¯ ③④K¤Î¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ÎÈþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î7·î～9·î¤Î¥·ー¥º¥ó¥ì¥®¥å¥éー¤òÌ³¤á¤ë&TEAM¤ÎK
K¤Ï¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç7·î～9·î¤Î·îÍË¥·ー¥º¥ó¥ì¥®¥å¥éー¤òÃ´ÅöÃæ¡£3¥ö·î´Ö¤Î¥·ー¥º¥ó¥ì¥®¥å¥éー¤âº£·î¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¡£9·î8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½ª¤ï¤ê¤Ë¡ÖËÍ¤Î³èÌö¤Ç¤¤ë´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î½©¿§¤ÎÁõ¤¤¤¬»÷¹ç¤¦&TEAM K
ÊüÁ÷¸å¡¢&TEAM¤Î¥á¥ó¥Ðー¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÀÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½©¿§¥³ー¥Ç¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇã¤¤Êª¥«ー¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ëK¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ü¤á¤Ë²¼¤í¤·¤¿Á°È±¤È¡¢´Ë¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤¬K¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò½À¤é¤«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ë¤Õ¤ï¤±¤¤¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈ±·¿ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¾¯¤·È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯»÷¹ç¤¦ÃË¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ«Ýµ¤Êµ¤»ý¤Á¤âK¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¿á¤Èô¤Ö¡×¡Öº£·î¤ÇºÇ¸å¤Ê¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£¡Ö&TEAM¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥ê¥ìー¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¡©¡×K¤Î¡ÈÎ¦¾å¥Èー¥¯¡É¤ËÃíÌÜ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î13Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢¡ÈTBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¨¤ëK¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¼ïÌÜ¡×¤ä¡Ö&TEAM¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥ê¥ìー¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤éÃ¯¤òÁª¤Ö¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£K¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«Æ°²è¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£