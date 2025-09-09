　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　154286　　　16.3　　　 32310
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31232　　　 8.7　　　　8332
３. <1360> 日経ベア２　　　 16946　　　11.3　　　 204.7
４. <1321> 野村日経平均　　 14640　　　26.0　　　 44800
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11144　　 -23.7　　　 38320
６. <1579> 日経ブル２　　　 10530　　 -29.6　　　 348.0
７. <1540> 純金信託　　　　　9793　　　47.2　　　 16245
８. <2641> ＧＸリー日株　　　5579　　7240.8　　　　3664
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4785　　 -18.7　　　　 336
10. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　4106　　 220.5　　　　1123
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3774　　　83.7　　　　4494
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3410　　 184.9　　　 49290
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2902　　　24.8　　　 596.0
14. <1306> 野村東証指数　　　2480　　 -30.0　　　3245.0
15. <1330> 上場日経平均　　　2422　　 -26.2　　　 44850
16. <2564> ＧＸ高配日株　　　2141　　4997.6　　　　3194
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　1888　　 -30.7　　　 44640
18. <1489> 日経高配５０　　　1879　　　72.5　　　　2599
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1826　　 130.0　　　 660.4
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1761　　 -36.1　　　 49750
21. <2036> 金先物Ｗブル　　　1712　　　32.5　　　116950
22. <2644> ＧＸ半導日株　　　1643　　 105.4　　　　1893
23. <1542> 純銀信託　　　　　1239　　　 8.9　　　 18155
24. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1214　　　70.7　　　　 210
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1202　　　17.2　　　2062.0
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1139　　　39.4　　　 44900
27. <1358> 上場日経２倍　　　1101　　 -25.9　　　 61090
28. <1571> 日経インバ　　　　1059　　　 3.7　　　　 494
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1006　　　-0.9　　　 254.0
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 827　　　37.8　　　 35330
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 802　　 -31.7　　　　2170
32. <1328> 野村金連動　　　　 744　　　 1.8　　　 12810
33. <1308> 上場東証指数　　　 715　　　57.1　　　　3212
34. <1348> ＭＸトピクス　　　 685　　 223.1　　　3233.0
35. <200A> 野村日半導　　　　 656　　 264.4　　　　1722
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 644　　　14.2　　　 54250
37. <1615> 野村東証銀行　　　 614　　 -52.7　　　 448.4
38. <1580> 日経ベア　　　　　 596　　　-6.9　　　1310.5
39. <1541> 純プラ信託　　　　 553　　　23.4　　　　6160
40. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 548　　 -49.0　　　　1963
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 534　　 -27.7　　　 689.2
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 495　　 -23.0　　　 213.1
43. <2513> 野村外国株式　　　 487　　　83.1　　　2829.0
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 483　　 -23.8　　　　1085
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 455　　 -57.1　　　 27545
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 436　　　-2.9　　　 23200
47. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 433　　 167.3　　　　2102
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 430　　　34.0　　　　1456
49. <2251> 野村国債Ｄイ　　　 413　　 132.0　　　 798.0
50. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 396　　 -46.9　　　　2959
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース