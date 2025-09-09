ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 154286 16.3 32310
２. <1357> 日経Ｄインバ 31232 8.7 8332
３. <1360> 日経ベア２ 16946 11.3 204.7
４. <1321> 野村日経平均 14640 26.0 44800
５. <1458> 楽天Ｗブル 11144 -23.7 38320
６. <1579> 日経ブル２ 10530 -29.6 348.0
７. <1540> 純金信託 9793 47.2 16245
８. <2641> ＧＸリー日株 5579 7240.8 3664
９. <1459> 楽天Ｗベア 4785 -18.7 336
10. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 4106 220.5 1123
11. <1329> ｉＳ日経 3774 83.7 4494
12. <1326> ＳＰＤＲ 3410 184.9 49290
13. <1568> ＴＰＸブル 2902 24.8 596.0
14. <1306> 野村東証指数 2480 -30.0 3245.0
15. <1330> 上場日経平均 2422 -26.2 44850
16. <2564> ＧＸ高配日株 2141 4997.6 3194
17. <1320> ｉＦ日経年１ 1888 -30.7 44640
18. <1489> 日経高配５０ 1879 72.5 2599
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1826 130.0 660.4
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1761 -36.1 49750
21. <2036> 金先物Ｗブル 1712 32.5 116950
22. <2644> ＧＸ半導日株 1643 105.4 1893
23. <1542> 純銀信託 1239 8.9 18155
24. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1214 70.7 210
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1202 17.2 2062.0
26. <1346> ＭＸ２２５ 1139 39.4 44900
27. <1358> 上場日経２倍 1101 -25.9 61090
28. <1571> 日経インバ 1059 3.7 494
29. <314A> ｉＳゴールド 1006 -0.9 254.0
30. <1545> 野村ナスＨ無 827 37.8 35330
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 802 -31.7 2170
32. <1328> 野村金連動 744 1.8 12810
33. <1308> 上場東証指数 715 57.1 3212
34. <1348> ＭＸトピクス 685 223.1 3233.0
35. <200A> 野村日半導 656 264.4 1722
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 644 14.2 54250
37. <1615> 野村東証銀行 614 -52.7 448.4
38. <1580> 日経ベア 596 -6.9 1310.5
39. <1541> 純プラ信託 553 23.4 6160
40. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 548 -49.0 1963
41. <1655> ｉＳ米国株 534 -27.7 689.2
42. <1356> ＴＰＸベア２ 495 -23.0 213.1
43. <2513> 野村外国株式 487 83.1 2829.0
44. <2865> ＧＸＮカバコ 483 -23.8 1085
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 455 -57.1 27545
46. <2559> ＭＸ全世界株 436 -2.9 23200
47. <1456> ｉＦ日経ベ 433 167.3 2102
48. <2038> 原油先Ｗブル 430 34.0 1456
49. <2251> 野村国債Ｄイ 413 132.0 798.0
50. <1671> ＷＴＩ原油 396 -46.9 2959
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
