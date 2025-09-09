SixTONESのジェシーを起用した、EDIFICE（エディフィス）2025-2026秋冬シーズンのビジュアルが公開された。

■ジェシー（SixTONES）のスタイルの良さが際立つ新ビジュアル

ジェシーは、セットアップやレザージャケットスタイルで端正な佇まいを披露している他、チェック柄のシャツや、清潔感のあるブルーシャツなどカジュアルスタイルで自然体の魅力を漂わせた。

また、前髪を重めにセットしたヘアスタイルは秋冬らしい落ち着きのある栗色になっている。

ホテルの一室やレストランなど様々なシーンで撮影したビジュアルは、国際的に活躍するフォトグラファーRKによる撮り下ろし。RKは、ジェシーがアンバサダーを務めるUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のビジュアルを手掛けている他、ジェシーが自身のInstagramで投稿する写真の多くを撮影している。

SNSには、「モデルジェシーの破壊力よ」「スーツ姿最高」「足の長さ目立ちすぎ」「今回もRKさんの撮るジェシーさいこうです」「むちゃくちゃカッコイイ」「ナチュラルジェシーも新鮮」「首も長い」「前髪ありの破壊力えぐい」など、ファンからのコメントが多く見られる。

