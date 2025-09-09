日経平均9日大引け＝4日ぶり反落、184円安の4万3459円 日経平均9日大引け＝4日ぶり反落、184円安の4万3459円

9日の日経平均株価は前日比184.52円（-0.42％）安の4万3459.29円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは951、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は139.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が63.21円、ＴＤＫ <6762>が43.56円、フジクラ <5803>が21.95円、テルモ <4543>が11.75円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を207.99円押し上げ。次いで東エレク <8035>が42.54円、中外薬 <4519>が6.28円、ソニーＧ <6758>が5.57円、スズキ <7269>が5.00円と続いた。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、倉庫・運輸、不動産業、電気機器が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、鉱業が並んだ。



株探ニュース

