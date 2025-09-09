9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数221、値下がり銘柄数349と、値下がりが優勢だった。



個別では夢展望<3185>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、コンヴァノ<6574>がストップ高。ジンジブ<142A>、キャスター<9331>は一時ストップ高と値を飛ばした。ランディックス<2981>、ＬＡホールディングス<2986>、技術承継機構<319A>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、ラキール<4074>など22銘柄は年初来高値を更新。イメージ情報開発<3803>、アディッシュ<7093>、ＡＳＪ<2351>、ビジネスコーチ<9562>、リスキル<291A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＥＮＤＡ<9166>が年初来安値を更新。トラース・オン・プロダクト<6696>、ビーマップ<4316>、窪田製薬ホールディングス<4596>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ジィ・シィ企画<4073>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

