ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金3239億円 ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金3239億円

9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.2％増の3239億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.1％増の2593億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> など80銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> は3.44％安と大幅に下落。



日経平均株価が184円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1542億8600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1053億2200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が312億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が169億4600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が146億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が111億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が105億3000万円の売買代金となった。



株探ニュース

