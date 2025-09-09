「ステージにむかうしびれる背中」ナイナイ岡村隆史、先輩・明石家さんまの貴重ショット公開 “背中で語る”後ろ姿に「素敵〜」「やっぱり背中カッコいいなー」
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（55）が9日、自身のインスタグラムを更新。「背中 ステージにむかうしびれる背中」とつづり、吉本興業の先輩芸人・明石家さんま（70）のステージ裏での“レアショット”を公開した。
【写真】「やっぱり背中カッコいいなー」岡村隆史が公開した、明石家さんまの“後ろ姿ショット”
さんまは7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催。岡村も出演し、さんまらと「アミダばばあの唄」を歌唱するなど、さんまによる“音楽と笑いのスペシャルフェス”を盛り上げた。
投稿で岡村は、ステージへと向かう最中のさんまの後ろ姿をとらえたオフショットをアップ。アロハ風のシャツには同イベントのメインビジュアルとともに、さんまの名言「生きてるだけで丸もうけ」の文字がプリントされている。
まさに“背中で語る”ようなステージ裏での貴重ショットに、ファンからは「素敵〜」「やっぱり背中カッコいいなー」「背中になんや感じるもん出てきたなぁ」「『生きてるだけで丸もうけ』いい言葉 そうだよね」「偉大な背中ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
