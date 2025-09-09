山本裕典、最大のライバル登場に「37歳の夏、頑張ります」 爆撃竜馬が一夜限りのホスト復帰
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#11）が9日午後11時から放送される。
【写真】電撃復帰！山本裕典のライバル・爆撃竜馬
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第6弾を放送。本企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建を目指して、新店舗としてオープンした『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。
山本の出勤6日目となる今回は、山本が過去シーズンで修行したホストクラブ『LiTA』『Lillion』と、『SiVAH』の3店舗合同営業を実施。『LiTA』からは山本最大のライバルである爆撃竜馬と期待のルーキーだったJIN、『Lillion』からは軍神の信頼が最も厚いノアと伊吹瞬が参戦する。一流ホストたちをライバルとして迎えた合同営業で、軍神は「高いところを見る時ってみんな同じ方向を見る」と、『SiVAH』の一致団結と成長に期待を寄せる。
前シーズンでホスト引退を宣言したはずの爆撃竜馬は、軍神の要請を受けて一夜限りの現場復帰。「ホスト辞めたけど男としてイケてるのは辞めてない」と余裕の笑みで語り、“爆撃ワールド”全開の接客を見せる。
一方、店舗改革に反発を続けてきた『SiVAH』の古参ホスト・玲、本気（ガチ）湊とペアを組むことになった山本も、「37歳の夏、頑張ります」と意気込む。果たして、一流ホストたちとの勝負を通じて、旧『MIST』メンバーの心を動かすことはできるのか。“店舗改革のラストチャンス”に挑む熱い一夜が始まる。
スタジオゲストには元フィギュアスケート選手でタレントとの浅田舞と、コスプレイヤーのえなこが登場。ホストたちの熾烈な接客バトルを見守る。
番組ではさらに、ワケあって結婚できないセクシー女優4人が結婚相談所に登録して本気の婚活をしていく長期密着企画「婚活女優〜私が結婚できないワケ〜」第3弾も放送。今回も昨年8月にデビューした33歳の新人女優・北村海智の婚活に密着する。
前回、4人の男性とのお見合いを経て“仮交際”中の北村だが、“真剣交際”に踏み出すためのデートでは、厳しい現実に直面することに。「結婚したいんですけど…」と涙ながらに語る北村の胸の内とは。さらに、3人目の婚活女優として、34歳の元セクシー女優・澁谷果歩が登場。スタジオゲストには、セクシー女優の大槻ひびきと元セクシー女優で実業家の佐倉絆を迎え、同じくセクシー女優として生きてきた女性からの視点で婚活を見守る。
