国内外の有名ギャラリー（画廊）が一堂に会し、現代アートの作品を中心に展示・販売される国際アートフェア「Ｔｏｋｙｏ Ｇｅｎｄａｉ（東京現代）」が今月１１日から１４日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される。

２０２３年７月に初開催され、今年で３回目。海外ギャラリーも参加しての大規模国際アートフェアとして年々注目を高めており、過去２回は期間中におよそ２万人が訪れている。東京現代とは何か、何を目指しているのかについて、全体を取り仕切るフェアディレクターの高根枝里さんに話を聞いた。（デジタル編集部 小関新人）

村上隆さんのギャラリーも出展

今年の東京現代には、約７０のギャラリーが参加する。特徴は、海外ギャラリーの多さ。高根さんによれば、「半分は海外からで、約２０か国から出展しています」。現代アートの世界では世界四大メガギャラリーのひとつとされ、ニューヨーク、ロンドン、香港、東京など拠点を構える「Ｐａｃｅ Ｇａｌｌｅｒｙ（ペースギャラリー）」や、現代美術作家・村上隆さんの「Ｋａｉｋａｉ Ｋｉｋｉ Ｇａｌｌｅｒｙ（カイカイキキギャラリー）」も含まれる。国内にも大規模なアートフェアはあるものの、これだけ多数の海外ギャラリーが参加して、現代アートに特化した展示を行っているものは、ほかにないという。展示作品は「ペインティングなど壁に飾る作品だけでなく、彫刻や大型インスタレーション（空間を体験する芸術）なども見られます」（高根さん）。

また、パシフィコ横浜の広さを生かした会場作りも大きな特徴だ。「会場は約１万平方メートルの広さで、廊下の幅を３・５メートル以上にしています。また、作品を展示する壁も高さ３・５メートルの大きな壁にしていて、大型作品も距離を置いて見ることができるため、スケール感の大きい会場となっています」

会場には、三つのセクター（部門）がある。まず、「Ｇａｌｌｅｒｉｅｓ（ギャラリーズ）」は、国内外の出展ギャラリーがそのギャラリーを代表するアーティストを紹介している。

「Ｈａｎａ ’Ｆｌｏｗｅｒ’（ハナ）」というセクターでは、注目の新進・中堅アーティストの作品が展示される。また、「Ｅｄａ ’Ｂｒａｎｃｈ’（エダ）」というセクターでは、アジアで歴史的・文化的に重要な位置を確立しているアーティストの作品が展示される。

富裕層など、８０００人の「ＶＩＰ」

東京現代を主催する「東京現代合同会社」の出資者は、すべて外資系。筆頭株主の「アンガス・モンゴメリー・アーツ」は世界各地でアートフェアを展開する会社で、イギリスの見本市主催企業「モンゴメリーグループ」のアート部門の子会社だ。東京現代合同会社の代表は、アンガス・モンゴメリー・アーツの会長、サンディ・アンガスさんが務めている。

日本で大規模な国際アートフェアを始めた理由について、高根さんはこう説明する。「日本は文化が豊か。日本ほど美術館がある国は少ないんです。クオリティーの高いギャラリーも多くあるので、国際的なアートフェアがなかったこと自体が逆に不思議でした」

過去２回は７月に開催していたが、今回から９月に日程を変更した。「７月は夏休みの人が多いということもあり、時期を変えました。また、国内では秋になると、アートフェアや美術展などの催しが増えるため、そういった催しとの相乗効果も考えています。例えば、同じ週に開催される『国際芸術祭あいち２０２５』と連携して、東京現代のゲスト向けのツアーを設定して、相互誘客の効果も狙っています」と話す。「コレクターやギャラリー関係者など、東京現代に合わせて様々な方が来日されるので、その方々にどうやって日本の魅力を伝えられるかを考えています」

来場者２万人のうち、およそ８０００人が「ＶＩＰ」とされる富裕層のコレクターなどで、そのうちの２割が海外からだ。会期中、１１日がＶＩＰ向けプレビュー（内覧）で、一般公開は１２日から１４日となっている。

国内アート市場の活性化狙う

東京現代は、富裕層向けのアートフェアなのだろうか。尋ねると、高根さんからは「確かに、富裕層に作品を購入していただくのは大きな目的ですが、そればかりではないんです。そこがポイントなんです」という答えが返ってきた。

開催には、国内のアート市場を活性化させたいという狙いがある。文化庁が２０２４年１２月に発表した「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔ Ｍａｒｋｅｔ ２０２４」によると、２３年の日本のアート市場の総売上高は６億８１００万ドル（当時のレートで９４６億５９００万円）。２２年との比較では約１０％減少している。しかし、１９年の水準と比較すると世界のアート市場の成長率は１％でありながら、日本の成長率は１１％で世界を上回っている。一方で、世界のアート市場における各国の占有率を見ると２３年の価格ベースでは、アメリカが４２％、中国１９％と続き、以下イギリス（１７％）、フランス（７％）、スイス（３％）と続き、日本はわずか１％だ。

この数字を、高根さんは「ポジティブ（前向き）なデータ」と捉えている。「日本の市場に一層の成長の余地があることを示しています。同時に、世界市場の成長率は落ちている中、日本は著しい伸びを見せていることを踏まえると、日本の市場は他国と比較して際立った存在です」と分析する。「日本の成長の背景にはいくつか考えられますが、起業に成功した若い人が増えたり、家族経営の企業が代替わりで権限が移ったりして、コレクションができるようになったりというようなことはあります」

そして、「売買のプラットフォームである東京現代のような国際アートフェアが創設され、毎年開催されることは、日本の市場成長を支える原動力になれると考えています」と意義を強調する。「コレクターと言ってもいろいろですが、富裕層だけでなく、国内に作品を購入できる人たちはたくさんいると思うんです。そういう人たちにも、作品へ目を向けてもらいたいんです」

「思われているほど、ハードル高くない」

そうは言っても、価格はどの程度なのか。「上を見るときりがなくて、数十億円の作品もありますが、数十万円から購入可能です。海外旅行や車の購入などと比べると、思われているほどハードルは高くないです」と話す。

「私たちは開かれたアートフェアであることを目指しています。買っていただきたいという気持ちはありますが、アーティストのトークプログラムのように、参加者が直接話を聞ける機会があるなど、コレクターではない方でも現代アートの現状がわかる内容になっています」

開かれた場を目指して、文化的な側面の強い、様々な一般向けプログラムも行われる。今回から設けられた「Ｈａｎａ Ａｒｔｉｓｔ Ａｗａｒｄ」もその一つだ。「Ｈａｎａ ’Ｆｌｏｗｅｒ’」セクターに展示された作品の中から、優れた新進・中堅アーティストを表彰する。世界的に活躍するキュレーターたちがメンバーの委員会が審査し、選ばれたアーティストには、１万ドルが贈られる。この賞の狙いについて、「東京現代からアーティストを育てたいという試みです」と話す。

社会課題に焦点当てた展示も

このほか、展示テーマを絞った「Ｔｓｕｂｏｍｉ ’Ｆｌｏｗｅｒ Ｂｕｄ’（ツボミ）」がある。特定の社会課題に焦点を当てており、今回は日本の伝統工芸技術を用いる女性アーティストに焦点を当てる。ここではこれまでジェンダーギャップの問題を取り上げており、その流れを生かした試みだ。高根さんは「工芸の分野は男性が代々受け継いでいくケースが多く、女性の作家があまりいませんでした。工芸は、クライアントの用途に合う作品を作ることが多いですが、現代アートは自分のアイデアやコンセプトを込めて作品を作れるので、今まである伝統的な作品とは異なる面白いものが出来ると思って企画しました」と話す。今回は、中井波花さんのセラミック作品や、三嶋りつ惠さんのガラス作品などが展示される。

このほか「Ｓａｔｏ ’Ｍｅａｄｏｗ’（サト）」は、期間中１２件のインスタレーションが行われ、観客が参加できるものもある。そのうち２件は、その場で作品を描くライブペインティングだ。また、「Ｎｅ ’Ｒｏｏｔ’（ネ）」は、現代アートのコレクターとして知られる大林剛郎・大林組会長が設立した大林財団、「ベネッセアートサイト直島」を運営する福武財団、現代美術作家の杉本博司さんが設立し「江之浦測候所」を運営する小田原文化財団など、日本を代表する芸術文化財団の展示が行われる。

高根さんは、一般の美術ファンの来場を歓迎している。「現代アートはわかりにくいと思う方もいるかもしれませんが、私はそれでいいと思っているんです。そういうものって、意外と記憶に残ったりしますよね。そこから自分の好きなものを見つけていけばいいし、全部を知って好きになる必要はありません。東京現代で一点でも好きな作品に出会ってほしいです。それが生涯の宝になるかも知れませんから」

入場料は、一般は前売り３８５０円（当日４５００円）、学生は前売り２２５０円（当日２７００円）など。詳細は公式ＨＰ（https://tokyogendai.com/ja/)。