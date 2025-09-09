女性排除…それでも消えなかった歌舞伎――戦国の巫女・出雲阿国が起こした「かぶき」の衝撃【後編】

「歌舞伎」という言葉から、多くの人は派手な衣装や隈取りを思い浮かべることでしょう。けれども、その始まりは意外にも、一人の女性が踊った奇抜な舞からでした。

その女性こそ「出雲阿国（いずものおくに）」と呼ばれた人物です。

【後編】では、禁止と弾圧を経て、それがいかに「歌舞伎」という伝統芸能へと変化していったのかを見ていきましょう。

京都国立博物館の『阿国歌舞伎図屏風

天下を掌握した徳川幕府は秩序を重んじました。庶民の熱狂を危ういものと見なし、1629年、女性による歌舞伎を全面的に禁じてしまいます。阿国が切り開いた舞台は、こうして一度閉ざされたのです。

抑圧から生まれた新しい芸能

けれども、文化というものは権力によって押しつぶされそうになっても、そう簡単には消えてしまいません。人々の心に根づいた表現の芽は、姿を変えてでも生き延びていくのです。

女性の舞台が禁じられると、まずは若者や少年たちが代わりに立ちました。彼らは女性を真似て舞い、その姿に人々は新たな魅力を見出しました。しかし、やがてそれさえも幕府に禁じられます。

それでも舞台の火は消えませんでした。最後に立ち上がったのは大人の男性たちです。彼らは女性の仕草や声を徹底的に研究し、優雅さや艶やかさを自らの身体に刻み込んでいきました。

ここから「女形（おんながた）」と呼ばれる役柄が確立されます。女性を演じること自体が一つの芸として昇華され、やがて歌舞伎の中核を担う存在となっていったのです。

今日の歌舞伎を特徴づける「男性が女性を演じる様式」は、このような規制と試行錯誤の積み重ねの中から生まれました。出雲阿国の舞が直接続いたわけではありません。

けれども、彼女が見せた自由で型破りな表現への挑戦は確かに生き残り、形を変えながら後の時代に脈打ち続けたのです。

一人の挑戦が時代を変える

阿国自身の晩年は定かではありません。出雲に戻ったとも、京都で没したとも言われています。ただ、彼女がまいた種が江戸文化を代表する芸能に育ったことは疑いようがありません。

歌舞伎は今や日本を代表する伝統芸能ですが、その原点は一人の女性が見せた「常識を超える舞」でした。阿国の物語は、ひとりの挑戦が大きな文化を動かすことを教えてくれます。

もし歌舞伎を観る機会があれば、その背景に出雲阿国の存在を思い出してください。四百年前に舞台に立った彼女の光は、今もなお日本文化の奥深くに輝き続けています。

参考文献

