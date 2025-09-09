Neo City Soul¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¡ß ¸µAKB48¡¦¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡¢¥³¥é¥Ü¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖThe Chocolate Nuts Co.¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëNeo City Soul¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¸µAKB48¤Î¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¡õ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤¬9·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
9·î6Æü¤Ë¤Ï¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡î-ute ¤ÎÂ¼¾å°¦¤¬¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ý¯ºä46¡¢Junk Fujiyama¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎºäËÜÎµÂÀ¤ò·Þ¤ÆÀ©ºî¤·¤¿2¶Ê¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¥®¥¿¡¼¾¾ÅÄÈ¥¡¢¥É¥é¥à¤Ë³°±òÍº°ì¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¥æ¥¦¥¤ò¾·¤¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î¥½¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò
¥Í¥ª¥·¥Æ¥£¥½¥¦¥ë¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ê¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¥é¥¤¥º ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºäËÜÎµÂÀ¤¬Î¨¤¤¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÊÒ¶ù¤È¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤ä»íÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾ð´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ê¹¤¯ÅÙ¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡³Ú¶Êºî¶ÊTrack Making Ã´Åö¡¡ºäËÜÎµÂÀ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼ÊÒ¶ù¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¡¢75¡Á80¡Çs¤ÎSoul.Disco Sound¤ÎTrack¤Ë
¥µ¥Ó¤ÏCity PopÅª¤ÊSound¤È¤¤¤¦¶ÊÈ¯Ãí¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢
Black Music¤Î²ò¼á¤òÍ¾¤¹½ê¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ßºÇ¹â¤Î2¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¯Sweetµ¤Ì£¤ËRhyme¤ò·«¤ê½Ð¤¹ÊÒ¶ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ó(Chorus)¤äVerse¤Ç±ð¤¬¤¢¤êÌÀ¤ë¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡É¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¸«»ö¤Ê2¶Ê¤Î³Ú¶ÊÃ£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¤³¤ÎGroovy ¤Çpop¤ÊSound¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÊÒ¶ù ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Black Music¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²Î¤È¥ê¥º¥à¤Î¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ
808¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Á¤ç¤¤Á°¤Î¡¢¿Í´Ö¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¿70¡Çs¸åÈ¾-80¡ÇsÁ°È¾ÊÕ¤ê¤ÎSoul¡¢Funk¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Ã¤±¤É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¢¤ó¤Þ¤Ê¶ÊÂ¿¤¯¤Í¡©¤Ã¤ÆDJ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢
¤¿¤Þ¤¿¤ÞºäËÜ¤µ¤ó¤È¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÍýÁÛ¶Ê¤Î¹½ÃÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤«¤é¿·¶ÃÏ¤Î³«Âó¤ò¤´Äó°ÆÄº¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞAI¤òÍÑ¤¤¤Æ°¦ÆÉ½ñ¤Î¥°¥ì¥Ù¥¤¤ò²þ¤á¤Æ²òÀÏ¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¢¿ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤¹¤ë°ÌÁê¤«¤é¡¢ÀèÇ¤¤Ë¤è¤ëÃÇÈê¤òº¹°ú¤¤¤¿»ì¤ÎÃÍ¡£
³Ø½¬ÍýÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè·³Ø½¬¤ÎÄêÍý¤È²òÎ¥¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«¸Ê¤È¸½Âå¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
º£¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤ÎÃç´Ö¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://linkco.re/SMdeQRvD
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://linkco.re/Z32RDQhf
ºî¶Ê:ºäËÜÎµÂÀ
ºî»ì:ÊÒ¶ù
Producer and Bass:ºäËÜÎµÂÀ
Rap:ÊÒ¶ù
Vocals:¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê
Guitar:¾¾ÅÄÈ¥
Drums:³°±òÍº°ì
Keybord: ¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¥æ¥¦¥
Recording and Mixing: ²¬ÅÄÊÙ
Mastering:²¬ÅÄÊÙ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok