昭和の人気SFアニメ『科学忍者隊 ガッチャマン』をイメージしたクラフトビールが新発売！

懐かしのSFアニメ『科学忍者隊 ガッチャマン』をモチーフにしたクラフトビール『科学忍者隊 ガッチャマン I P A』、『科学忍者隊 ガッチャマン ウィートエール』が発売。

1972年から2年間の放映、少年少女だけでなく大人も夢中になったSFアニメ『科学忍者隊 ガッチャマン』。世界征服を企む秘密結社ギャラクターに対抗するため、南部博士は5人の少年少女を集め科学忍者隊を結成。科学と忍法、数々のメカニックを駆使してギャラクターに立ち向かう。重厚なドラマとハイレベルなアクションが展開するSFヒーロー作品です。

そんなガッチャマンをモチーフにしたこのクラフトビールでは、世代や時代を超越、今も色褪せない濃厚なストーリーとハイレベルなアクションを讃えるべく、「IPA」と「ウィートエール」を醸造。

飲むほどに、懐かしくも新鮮な往年の感性が蘇る、そんなクラフトビールとなっています。

「IPA」と「ウィートエール」とでラベルデザインも異なるので、ファンの方は２つの味わいを是非飲み比べて楽しんでみてはいかが？

クラフトビール『科学忍者隊 ガッチャマン I P A』『科学忍者隊 ガッチャマン ウィートエール』は共に、オンラインからも購入可能となっています。

科学忍者隊 ガッチャマンのクラフトビール