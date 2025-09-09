井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。決戦まで1週間を切り、大橋ジムは井上が名古屋駅を“ジャック”したことを報告した。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。

名古屋での試合は、井上にとって首都圏以外で初めてとなる。駅の構内やバス停など、いたるところに井上の告知ビジュアルが掲載されており、陣営の大橋秀行会長は「名古屋を井上尚弥がジャック！」とインスタグラムでも報告した。

コメント欄には「どれもかっこいい」「いよいよですね」「通勤時これを見て、めちゃくちゃテンション上がりました」「会長！楽しみ過ぎて既に寝れません」「興行ポスター欲しい」などと興奮気味のファンが書き込んでいた。

当日のチケットは既に完売で、会場のIGアリーナには約1万7000人が入る見通し。また、全国の映画館でライブビューイングも行われる予定だ。

井上は試合に向けて元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいし、約1か月にわたりスパーリングを行った。プロ転向後は初めてとなる出稽古を13年ぶりに敢行。今月6日に計120ラウンドのスパーリングを打ち上げ、「キャリア最大の強敵」との対戦を迎える。



