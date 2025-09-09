飼い犬に悩む伊藤沙莉、岩田絵里奈アナが誘う「動物園系の番組をウチやっているので…」
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、9月8日に公開されたバラエティ番組「世界まる見え！テレビ特捜部」（日本テレビ系）公式SNSの動画で、飼い犬に悩んでいる伊藤沙莉に対して、「土曜の夜に動物園系の番組をウチやっているので、そちらの方で別日に」と語った。
映画「風のマジム」に出演している伊藤沙莉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。最近、トイプードルを飼い始めたが「どうも、あんまり運動が好きじゃないみたいで、運動をした方がいいんじゃないか」と悩んでいるという。
話を聞いていた日本テレビの岩田絵里奈アナもトイプードルを2匹飼っているが、1匹は伊藤の犬と全く同じ「生まれながらにして老犬」のようなタイプであり、犬によって性格は違うとコメント。
それでも、岩田アナは伊藤の質問に寄り添う姿勢を見せ、「ちょっと別の番組で相談して頂いて。土曜の夜に動物園系の番組をウチやっているので、そちらの方で別日に」と、毎週土曜日に放送されているバラエティ番組「嗚呼！！みんなの動物園」に誘った。
