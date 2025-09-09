「ANORA アノーラ」（2024年）で今年の「第97回アカデミー賞」で主演女優賞に輝いたマイキー・マディソン（26）が、仏高級ブランド「ディオール」のグローバル・アンバサダーに就任した。これは、新クリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソンによる初のウィメンズウェア・コレクション発表を控えたタイミングでの発表となった。



【写真】アカデミー賞時の華麗な衣装もディオールだった

アンダーソンは「マイキー・マディソンは非常に才能ある女優で、その共感力はディオールの精神を見事に体現している」と強い期待を寄せている。



マイキー自身も「ジョナサンは、コレクションを通じて物語を紡ぐ力と、遊び心や独創性を注ぎ込む姿勢がとても刺激的です。彼のもとで新たな章を迎えるディオールに参加できることを誇りに思います」とコメントした。



マイキーは、「ANORAアノーラ」でロシアの大富豪の息子と結婚するラスベガスのストリッパー役を演じてアカデミー主演女優賞を受賞、授賞式では、ディオールのピンクと黒のドレスを着用していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）