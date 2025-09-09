Netflixのアニメ『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）『Golden』が、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で通算4週目の1位を獲得した。

9月8日（現地時間）、ビルボードはチャート予告記事で、『Golden』がアレックス・ウォーレンの『Ordinary』やサブリナ・カーペンターの新曲『Tears』を抑えて1位を維持したと伝えた。

「ホット100」に81位で初登場した『Golden』は、その後23位、6位、4位、2位、2位、1位、2位、1位、1位、1位と再浮上を記録し、11週連続でチャート入りしている。

これにより「ホット100」で非連続ながら通算4週の1位を記録した『Golden』は、2020年にBTS（防弾少年団）の「Dynamite」が打ち立てた3週連続1位の記録を上回った。『Golden』より長く「ホット100」で首位を守ったK-POPの楽曲は、BTSの『Butter』（10週）だけだ。

ビルボードの「ホット100」は、米国のストリーミング再生数、ラジオ放送ポイント（エアプレイ）、販売量データを総合して集計される。

ビルボードによると、『Golden』は「ストリーミング・ソング」チャートで7週連続1位を記録し、「ラジオ・ソング」チャートでは29位から24位へと順位を上げた。「デジタル・ソング・セールス」チャートでも2週連続で1位を記録した。

「ホット100」チャートに名を連ねた『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』OSTは、『Golden』をはじめ『Your Idol』が4位、『Soda Pop』が5位、『How It's Done』が9位と、計4曲にのぼった。

ビルボードは「『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は、同チャート67年の歴史上初めて「ホット100」のトップ10に4曲を同時に送り込んだサウンドトラックだ」と評価した。