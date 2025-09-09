『仮面ライダーゼッツ』スピンオフミニドラマにカミナリ・竹内まなぶが出演 謎のナイトメアの姿も
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）のCase1「始まる」が7日に放送された。東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、放送と連動してさまざまなコンテンツを配信。すでにスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』、テレビシリーズ本編第1話の「オーディオコメンタリー（副音声）バージョン」の配信が始まっている。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』Case1「始まる」全編
万津美浪（演：八木美樹）を主軸に描かれるこれまでにない連続形式のミニドラマ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』。本作は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（演：今井竜太郎）の妹である美浪を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく連続形式のミニドラマ。芸能事務所「鶴亀芸能」に所属し、エージェントもとい芸能マネージャーとして活躍する美浪のお仕事（ミッション）も必見だ。
本作のポスタービジュアルも解禁。ビジュアルには拳銃を構える美浪、どこか頼りない印象の莫、不敵に笑う謎のナイトメアの姿が。莫とナイトメアがどのようにストーリーに関わってくるのか…。今後の展開に注目だ。
また、美浪のミッションは「担当芸人を売り出す」こと。その担当芸人「ツトム」を演じるのは、お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶに。今後の活躍も見逃せない。
『仮面ライダーゼッツ』のオーディオコメンタリーがTTFCで配信。『Case1「始まる」』のオーディオコメンタリーには上堀内佳寿也監督、谷中寿成プロデューサーが出演し、司会進行を湊陽祐プロデューサーが務める。ここでしか聞けない貴重な秘話は必聴だ。
