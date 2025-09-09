『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔、新グループは「年内デビュー」構想「楽しみにしていただければ」
8人組グループ・timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が9日、東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で行われたFIRST FANMEETING『TAG SEARCH-0 to BRAND-』前に囲み取材に参加。
【写真】少し緊張してる？初の囲み取材に応じた西山智樹、前田大輔
西山と前田は、2024年に開催されたtimeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』の審査中は同じチームになることはなかったが、番組終了後にダンスの仕事を共にする中で、互いの目標や価値観に共感し、意気投合。西山の「信頼できる仲間とグループをやりたい」という思いから前田に声をかけ、2025年6月に2人そろってホリプロに所属した。
同時に新ボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」を始動。所属発表当日には『アッコにおまかせ！』に緊急生出演した。現在は、バラエティ番組や雑誌出演など多方面で活動しながら、自ら新メンバーを探し、ライブに強いボーイズグループの結成に向けて邁進している。
現在、チームメンバーを検討中だという2人。西山は「年内にグループとしてデビューしたいと思います」と話し、前田は「人数は6か7を想定しています」と明かした。
デビューまであと3ヶ月半という切迫した状況に、西山は「かなり焦っています」としつつ、「いろいろな個性に出会えているので、年内に形にします」と宣言。「本来はきょうお披露目しようと思っていた」と明かした前田は「これいいなというもの（グループ名）も出てきたので、楽しみにしていただければ」と期待を高めた。
【プロフィール】
■西山智樹（にしやま・ともき）
2000年2月23日生まれ。東京都出身。
韓国発のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』や、中国のオーディション番組『ASIA SUPER YOUNG』に出演し、グローバルに活躍。2024年には『timelesz project -AUDITION-』に出演し、透明感のある歌声とR&Bを得意とする表現力・色気のあるダンスで注目を集めた。創作活動にも積極的に取り組んでおり、幅広い才能を持つ。
特技は料理、絵を描くこと。
■前田大輔（まえだ・だいすけ）
2000年8月30日生まれ。富山県出身。
2023年にBMSG主催のボーイズグループオーディション番組『MISSION×2』に出演。続く2024年には『timelesz project -AUDITION-』に出演し、国内から大きな注目を浴びた。小顔で高身長という抜群のスタイルと、長い手足を活かしたダイナミックなダンスが持ち味。明るくユーモアあふれる性格で、多くのファンを魅了している。
趣味・特技は野球、「トイ・ストーリー」のウッディのものまね。
