2025年9月16日（火）夜9時より放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8回）の参加者メンバーが発表された。

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。

このたび、“愛”と“金”を巡る究極の選択に挑む、美男美女10名を発表。女性メンバーは、タレントの谷口彩菜、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガールとしても活動していたレースアンバサダーの長谷川麗、会社員のホルトえみり、アイドルグループの元メンバーで、TikTokで50万人以上のフォロワーを抱える※インフルエンサーの新木さくら、女優でありバレエ講師としても活動する岡田サリオの5人。男性メンバーは、登録者数40万人超※を誇り、「【雨来ズ。】雨ニモマケズ、ダーウィンは来ズ。」のメンバーとして人気を集めるYouTuberの萬伊吹、俳優の清水海李、俳優の飛見龍哉、起業リアリティーショーに多数出演し、その発言がSNSを中心に話題となる起業家の為国辰弥、経営者の小泉政男の5人。彼らが選択したのは、“真実の愛”を求める「ラブキャッチャー」なのか、それとも賞金を狙う「マネーキャッチャー」なのか…。揺れ動く恋模様と葛藤を通じて、人間の本性があらわになる、究極の恋愛リアリティーショーとなっている。

■『ラブキャッチャージャパン2』参加者10名（※50音順）

＜女性参加者＞

あやな（谷口彩菜・タレント・26歳）

うらら（長谷川麗・レースアンバサダー・25歳）

えみり（ホルトえみり・会社員・26歳）

さくら（新木さくら・インフルエンサー・28歳）

サリオ（岡田サリオ・女優/バレエ講師・31歳）

＜男性参加者＞

いぶき（萬伊吹・YouTuber・24歳）

かいり（清水海李・俳優・25歳）

たつや（飛見龍哉・俳優・21歳）

ためくに（為国辰弥・起業家・37歳）

まさお（小泉政男・経営者・24歳）