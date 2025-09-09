プロントコーポレーションは、全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング・夜の時間帯を除く）と「E PRONTO（◇）（エプロント）」（モーニングを除く）において、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルメニュー（ノベルティ付き）やオリジナルグッズを販売する。10月1日〜11月30日までの期間限定販売する。



「ポケモンスペシャルメニュー」

プロント・エプロントでは、一昨年・昨年に好評を得たポケモンスペシャルメニューを、今年も実施する。今年のテーマは「旅」。様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場する。スペシャルメニューを注文した消費者には「ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）」または「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）」をプレゼントする。また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズを販売する。プロント・エプロントのお店でしか買えないアイテムなので、早目に買い求めてほしいという。フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、今年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の7店舗で展開するので、楽しみにしてほしいという。

ポケモンのオリジナルカップで提供する。ポケモンのストロータグ付きとなっている。



「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」

「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」は、角切りいちごソースを加えたルビーチョコレートミルクに、リボン型のモナカを添えた。癒しの力をもつニンフィアをイメージした優しい甘さのドリンクになっている。



左から：「チルタリスのココナッツブルーラテ」「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」

「チルタリスのココナッツブルーラテ」は、淡いブルーのココナッツミルクに、チルタリスの柔らかい羽を思わせるマシュマロをトッピングした。大空を舞っているチルタリスをイメージした見た目にも可愛らしいドリンクとなっている。

「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」は、レモンスカッシュにゆずジュレを加えた爽やかな味わいのドリンク。シトラス風味のブルーキュラソーシロップでルカリオの深いブルーを表現した。

「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」は、ラタトゥイユをトッピングしたカルボナーラに、燻製ソースを回しかけ、香り豊かに仕上げた。デンリュウが放電している様子を錦糸卵で表現した。大人も子どもも楽しめるパスタになっている。



左から：「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム

生パスタ」

「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ」は、ごろっとしたポテトと3種のきのこを加えた、食べ応えのあるミートクリームソース。バジル・ミニトマト・モッツァレラチーズで、チコリータの葉っぱ・ポカブのしっぽ・ワニノコの牙を表現した。冒険の最初のパートナーとなるポケモンを一皿で楽しめるパスタになっている。



左から：「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」「ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜」

「ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜」は、ゲンガーをイメージしたバイカラーのクロワッサンに、爽やかなヨーグルトホイップと甘酸っぱいブルーベリージャムをサンドした。軽やかな甘さで、デザート気分を手軽に味わえるクロワッサンサンドになっている。

「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」は、抹茶味のスポンジに、バニラムースとフランボワーズと苺のムースを重ねた。フラベベも思わず乗りたくなるような、赤い花をイメージしたケーキとなっている。軽い食感で、様々な味わいのハーモニーが楽しめる。



「ポケモンオリジナルクリアカード」

オリジナルノベルティを、スペシャルドリンク・スペシャルフードを注文した消費者にプレゼントする。ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）は、スペシャルドリンクを注文の人1杯につき、ランダムで1枚プレゼントする。ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）は、スペシャルフード注文の人1品につき、ランダムで1つプレゼントする。



「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー」

ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能。テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入の消費者に、ポケモンオリジナルショッパーを付ける。なお、1会計につき一人１枚までとなる。各店なくなり次第終了となる。



「ポケモンオリジナルショッパー」

旅行やレジャーなどの外出で大活躍のオリジナルグッズを用意した。ぜひこの機会に買い求めてほしいという。なお、オリジナルグッズの販売は終日実施する。ただし、販売開始日の10月1日のみ、モーニング終了後から開始する。



「ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ」

「ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ」は、円温かいドリンクを注いでも、冷めたら電子レンジで温め直しOK。ドリンクの色で変わる表情も楽しめる。約470mlはたっぷり飲める容量で、軽量＆持ち手付き。



「ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル」

「ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル」は、竹の温かみとステンレスの高級感が合わさった、持ち運びに便利なハンドル付きステンレスボトル。広口で氷も入れやすく、真空2重構造で保温・保冷もばっちりだという。



「ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ」

「ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ」は、お気に入りのポケモンと毎日を一緒にカジュアルに着られるTシャツで、普段のコーデにもぴったりだとか。オールシーズン着られる大定番のロングスリーブTシャツとなっている。



「ポケモンオリジナルラゲッジタグ」

「ポケモンオリジナルラゲッジタグ」は、旅がもっと楽しくなるポケモンのラゲッジタグで荷物も個性もアピールしてほしいとのこと。



「ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ」

「ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ」は、お気に入りのポケモンと毎日の外出をもっと楽しくしてくれる。丈夫なポリキャンバス素材で、荷物もしっかり持ち運べる。

［小売価格］

ニンフィアのルビーチョコレートラテ：990円

チルタリスのココナッツブルーラテ：990円

ルカリオのゆずレモンスカッシュ：990円

デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ：1870円

チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ：1870円

ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜：1760円

フラベベのフランボワーズと苺のケーキ：1430円

ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ：3080円

ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル：3850円

ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ：3850円

ポケモンオリジナルラゲッジタグ：1430円

ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ：2420円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company