ダイソンは、最小13dB（13dB（最小風量時）／47dB(最大風量時））という極めて静かな運転音で、睡眠の質に影響を与える汚染物質まで除去することができる「Dyson HushJet（ダイソン ハッシュジェット）空気清浄機」（以下、Dyson HushJet）を発表した。同製品は、ダイソンが新たに開発したHushJetノズルによって、パワフルな気流を生み出しながら、きれいな空気を静かに部屋全体に届けられるよう設計されている。

9月5日から、ダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで、順次販売を開始した。

ダイソン創業者のジェームズ・ダイソン氏は、「私たちは、高速の気流をなめらかに整えることで乱流を抑え、空気力学的な騒音を低減する技術を開発した。その結果、Dyson HushJetは、大風量の気流を非常に静かに送り出すことができる。コンパクトな空気清浄機を根本から見直し、0.3ミクロンという微細な粒子を99.97％捕集できる、ダイソン史上最も効率的な小型機を実現した」とコメントしている。

Dyson HushJetは、羽根のない扇風機として知られるダイソンの特許技術Air Multiplierテクノロジーをさらに進化させた、画期的なデザインの製品。新たに採用されたHushJetノズルは、ヘアドライヤーのコンセントレーターのように、空気を集中的に送り出し、排出の際に周囲の空気を巻き込むことで気流を増幅させる。その結果、空気の流れを整えながら、より速く、よりパワフルに、そして静かに空気を送り届けることが可能となった。

Dyson HushJetは、航空機のジェットエンジンの静音設計で使われる技術を応用し、独自の星型ノズルであるHushJetノズルを採用することで、最小13dBという、人の耳にはほとんど聞こえないほどの静かさで空気を送り届ける。さらに、ナイトモードでは液晶ディスプレイを完全に消灯することができるため、より快適な睡眠環境づくりをサポートする。

近年の住宅は、冷暖房効率の向上のために気密性が高い場合が多く、その分、室内の空気が循環しづらいという課題を抱えている。特に寝室は、空気中の汚染物質が滞留しやすく、リビングと比べて10倍も汚れているともいわれている。この寝室の空気には、人の目には見えない微小な粒子である、花粉やペットのフケ、ダニの死骸やフン、カビ胞子、調理の煙といった汚染物質が含まれていることがある。こうした微細な粒子やガスが睡眠の質を低下させるということが証明されている（C. Liao et al., 40th AIVC 8th TightVent ＆ 6th venticool conference, 2019）。

一般的な空気清浄機は、製品本体の接合部に隙間が生じることで、高性能なフィルターを搭載していても、汚れた空気がフィルターを通過せずに隙間から漏れてしまうことがある。Dyson HushJetは、微粒子も逃さないよう、製品の隙間をしっかり密閉。静電HEPAフィルターが花粉やハウスダスト、ウイルス（25m3の密閉した試験空間での26分後の浮遊したウイルスへの効果であり、すべてのウイルスでの実証結果ではない。部屋全体にウイルスに対する効能・効果があることを示すものではない。使用の状況によって効果は異なる。試験機関：北里環境科学センター。試験方法︓25m3の試験空間で日本電機工業会規格（JEM1467）の浮遊ウイルス除去性能評価試験に準拠して実施。対象：浮遊したウイルス。試験機︓SP01（最大風量時）。試験結果：26分後に99％捕集。試験報告書：北生発2025_0073号）など、睡眠の質を妨げるとされる微細な粒子を捕らえ、0.3ミクロンという微細な汚染物質も99.97％除去する。

Dyson HushJetは、コンパクトなサイズでありながら、周囲の空気を巻き込むことで気流を増幅させ、部屋のすみずみまできれいな空気を行き渡らせる。





1907年の創業以来、世界で90以上のホテルを展開するラグジュアリーホテルブランド「フェアモント」。今年7月に日本初上陸した注目のホテル「フェアモント東京」では、スイートルーム全29室に9月6日からDyson HushJetが採用された。また、「フェアモント・ゴールドスイート」宿泊プランでは、より快適な睡眠環境のため、特別なコレクションから希望の枕を選べるほか、パジャマセット、オールドファッションドリンク、アメニティ付きターンダウンサービスを9月6日から提供を開始している。

Dyson HushJetをはじめとするこだわりの設備と上質なサービスが、快適な睡眠環境をご提供する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月5日（金）

ダイソン＝https://www.dyson.co.jp/ja