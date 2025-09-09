ライオンは、口の中から表情筋にアプローチし、肌をこすることなくリフトケア（押し上げるように機器を動かすこと）できる「inquto口内美顔器VRインナーリフト」を9月10日から、楽天市場で発売する。同社が培ってきた口腔と表情筋に関する研究から導き出した新メソッドで、もっと美しくありたいと願う人々に寄り添う。

同社が培ってきた口腔と表情筋に関する研究から生まれた「inquto口内美顔器VRインナーリフト」を新発売する。深層表情筋（比較的深層にある頬筋や大小頬骨筋のこと）に近い口の中からアプローチするので、摩擦による肌表面への負担なくリフトケアできる。アクティブVR振動と赤色ブライトアップを搭載し、表情筋にアプローチ。心地よい周波振動で筋肉を刺激するとともに、美容クリニックやエステでも注目されている赤色LEDを集中照射する。



「inquto口内美顔器VRインナーリフト」

同社は100年以上にわたり、人々の口腔衛生の向上に向けた製品開発や啓発活動を継続し、「毎日の歯みがき習慣」をつくってきた。近年は、歯や歯ぐきだけではなく、口腔機能全体の健やかさやQOL（生活の質）の向上にまで価値提供の範囲を広げた“オーラルヘルスケア”の習慣づくりを進めている。その中で、表情のつくりやすさや見た目といった美容にも関連する「表情筋」に着目した研究開発も行っている。

今回、この表情筋に口の中からアプローチする新メソッドを開発した。口周りの表情筋は、皮膚からは深く、口の中から近いところに位置している。筋肉により近い口の中から効率的に、肌表面をこすることなくリフトケアできる「inquto口内美顔器VRインナーリフト」を新発売する。

ブランド名「inquto」には、“口の中”というインナー（in）からキュッと（quto）引き締まったフェイスラインへ導き、人々をもっと笑顔（u）にしたい、という思いが込められている。口の健康を考え続けてきた同社から、時間や場所を選ばずケアできる「口の中から美容」という新しい習慣を提案し、もっと美しくありたいと願うすべての人に寄り添う。

［小売価格］2万9800円

※9月30日（火）17:00までは特別価格1万9300円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（金）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja