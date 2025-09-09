ユニクロは、10月24日から、新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」を、大阪・梅田にオープンする。この店舗は「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、2フロアに売場を拡大して、西日本最大の店舗としてリニューアルオープンするもの。

大阪・梅田は、関西を代表する商業や文化の中心地として、国内外から多くの人々でにぎわう、世界有数の繁華街となっている。さらに、大阪・梅田のうめきた地区（大阪駅北地区）では、再開発が進んでいる。うめきた地区は、この再開発によって、世界中から人々が訪れ、国際的な交流拠点となることが期待されている。その世界からの玄関口に、新たなLifeWearのショーケースとして、ユニクロのグローバル旗艦店が登場する。

関西、そして世界中から多くの人々がつどい、にぎわい、交流するうめきた地区に、最新・最旬・最高の売場と商品、サービスを用意する。大阪・梅田が持つ魅力を世界中に情報発信し、世界中のお客様に最も支持されるグローバル旗艦店を目指していく。

［店舗概要］

店舗名：UNIQLO UMEDA

オープン日：10月24日（金）予定

所在地：大阪府大阪市北区大深町1番1号 LINKS UMEDA 1・2階

売場面積：約1300坪

取扱商品：メンズ、ウィメンズ、キッズ、ベビー

