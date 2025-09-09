¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ïµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¿Í´Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤â¶ìÀï¡© Å¢ÂçÀ¤¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ©¤Á¥´¥±¡É¡Ä°¦¼Ö¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×
¡È¿Í´Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£·Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¡¦Âè£²Àï¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÂÐ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Å¢ÂçÀ¤»á¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤í¤¦¤«¡£°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ø¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4R¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ©¤Á¥´¥±¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4R¤ÇÎ©¤Á¥´¥±¡£¡£¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÅ¾ÅÝ¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤ÎÆ»¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¤¿°¦¼Ö¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤³¤»¤º¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¸µËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¤À¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¯Áê¼ê¤Ë¤Ï¾¯¡¹¶ìÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ç¤âÏÓ¤ÎÎÏ¤À¤±¤À¤È°ú¤µ¯¤³¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö²òÀâ¤ÎÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¿¤È¤Ï¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«...¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ïµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤Î¤«...¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
