¡¡¼¯Åç¤Ï13Æü¤Î¥Û¡¼¥à¾ÅÆîÀï¤«¤é¡Èµ´Ìç¡É¤Î9·î¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¡£9·î¤Ë¸Â¤ë¤ÈÄ¾¶á3Ç¯¤Ç10»î¹çÀï¤¤¡¢¤ï¤º¤«1¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤â2Ê¬¤±1ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï28»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Î»ÃÄê4°Ì¡£¡È¶ì·î¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë9·î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡9Æü¤Ï¼¯Åè»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À¸¤¨È´¤6Ç¯ÌÜ¤ÎMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ºÂ®¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤¬ÎãÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Î½ÅÍ×À¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¤³¤³¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÊÍ¥¾¡¤¬¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤Ë9·î¤ÏÂç»ö¤Ê·î¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¡ÖÆÍ¤È´¤±¤í9·î¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Äº£·î¤Ï¡¢ÂåÉ½¥¦¥¤¡¼¥¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë¾ÅÆîÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë20Æü¤Î±ºÏÂÀï¡¢23Æü¤ÎCÂçºåÀï¡¢27Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤È4»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´Éô¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Î¾ÅÆîÀï¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£