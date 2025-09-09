「痩せないでほしい」餅田コシヒカリ、“韓国アイドルになりたかった”驚きドレス姿に反響「推しすぎる」
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリさんは9月8日、自身のInstagramを更新。驚きのドレス姿を公開しました。
コメントでは「ちょーかわいい」「貼ってるの全然わからなかった！」「素晴らしい！面白い！」「かわいい好き」「かわいすぎます 推しすぎる」「お腹全面に出していこう。痩せないでほしい」「上手にできてる。私もやってみよー」と、絶賛の声が寄せられました。
【写真】餅田コシヒカリの「韓国アイドルになりたかった」姿
「前面に貼って撮影したおっ」餅田さんは「韓国アイドルになりたかったけど、もちろん衣装入らないから前面に貼って撮影したおっ #100キロ女子の日常 #ウエスト下腹 #128cm #小学生1人分」とつづり、3枚の写真を投稿。きれいな白いドレスを着ているように見えますが、実際は前面に貼り付けただけの姿です。2、3枚目は餅田さんを横から写したもので、黒い下着があらわになっています。
「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」3日には「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」「ホーリディッのところで足首潰れるかと思った」などとつづり、ダンス動画を公開していた餅田さん。こちらではかわいらしい衣装をしっかりと着ているだけでなく、とても軽やかな動きを見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)