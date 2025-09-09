元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリさんは9月8日、自身のInstagramを更新。“韓国アイドルになりたかった”姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：餅田コシヒカリさん公式Instagramより）

元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリさんは9月8日、自身のInstagramを更新。驚きのドレス姿を公開しました。

【写真】餅田コシヒカリの「韓国アイドルになりたかった」姿

「前面に貼って撮影したおっ」

餅田さんは「韓国アイドルになりたかったけど、もちろん衣装入らないから前面に貼って撮影したおっ　#100キロ女子の日常　#ウエスト下腹　#128cm　#小学生1人分」とつづり、3枚の写真を投稿。きれいな白いドレスを着ているように見えますが、実際は前面に貼り付けただけの姿です。2、3枚目は餅田さんを横から写したもので、黒い下着があらわになっています。

コメントでは「ちょーかわいい」「貼ってるの全然わからなかった！」「素晴らしい！面白い！」「かわいい好き」「かわいすぎます　推しすぎる」「お腹全面に出していこう。痩せないでほしい」「上手にできてる。私もやってみよー」と、絶賛の声が寄せられました。

「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」

3日には「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」「ホーリディッのところで足首潰れるかと思った」などとつづり、ダンス動画を公開していた餅田さん。こちらではかわいらしい衣装をしっかりと着ているだけでなく、とても軽やかな動きを見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)