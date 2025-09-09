丸亀製麺、持ち帰り専用「丸亀うどん弁当」の新作「梅とろろオクラ弁当」/9月も続く暑さを受けて、さっぱり食べやすい新メニュー

うどんチェーン「丸亀製麺」は、持ち帰り専用商品「丸亀うどん弁当」の新作「梅とろろオクラ弁当」を9月9日から10月上旬までの期間限定で発売開始した。価格は並430円(税込)。

「丸亀うどん弁当」は2021年4月の販売開始以降、累計販売数が5,000万食を突破している人気商品。注文を受けてから打ち立て･茹でたてのうどんを詰めるため、弁当商品でありながら、できたての麺が売りの商品となっている。

丸亀うどん弁当

新作の「梅とろろオクラうどん弁当」は梅の酸味、まろやかなとろろ、オクラのねばねば感が特徴で、するっと食べられる一品。近年は9月に入っても暑さが続くことを背景に、食欲が落ちがちな時でも、最後の一口まで食べやすい商品として新登場した。

〈9月9日から弁当にもわかめが追加〉

2025年5月に無料トッピングに追加されたわかめが、9月9日からは「丸亀うどん弁当」にもトッピングとして追加された。今後はすべての種類の「丸亀うどん弁当」にわかめが追加される。「丸亀うどん弁当」のトッピングが追加されるのは、販売開始以降はじめてのこと。

〈「丸亀うどん弁当」販売ラインアップ(価格は税込)〉

◆梅とろろオクラうどん弁当

梅とろろオクラうどん弁当

並430円

◆2種の天ぷらとおかずの定番うどん弁当

2種の天ぷらとおかずの定番うどん弁当

並490円

◆えび天と定番おかずのうどん弁当

えび天と定番おかずのうどん弁当

並590円

◆かしわ天と定番おかずのうどん弁当

かしわ天と定番おかずのうどん弁当

並590円

■丸亀製麺 公式