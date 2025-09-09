Æ£°æ¥µ¥Á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¡È¾®Àô¹½Ê¸¡É¡Ö¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤¡¢¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¼¡´ü¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
ÀÄ»³»á¤Ï¾®Àô»á¡¢¹â»Ô»á¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¡Ö¼å¤ß¡×¤òÊ¬ÀÏ¡£¾®Àô»á¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆÍÇËÎÏ¡×¡¢¡Ö¼å¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÈ¯¸À¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¡ÖÊÆÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²È¤ËÊÆ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¾®Àô»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¾®Àô¹½Ê¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¡ÖA¡áA¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥È¥í¥¸¡¼¡ÊÆ±¸ìÈ¿Éü¡Ë¤äÃê¾ÝÅª¤ÊÆÈ¼«¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
MC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤«¤é¾®Àô»á¤Î°õ¾Ý¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Æ£°æ¤Ï¡ÖSNS¤Ç¤â¡È¾®Àô¹½Ê¸¡É¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æ¤ÏÀ¤Î¾ì¤ÇÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏµÄ°÷¤Ë¤ÏÃç´Ö¤¬Â¿¤¤¡£Á°²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸Ç¤á¤Æ¡¢À¯ºö¤ÎÉ½¸½¤ò½Ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À¯¼£¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£