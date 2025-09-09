吉岡里帆、“妖艶”と“ピュア”の1人2役の演じ分けを語る

女優の吉岡里帆（32歳）が、9月8日に公開された、BSテレ東YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」で、“妖艶”と“ピュア”の1人2役の演じ分けについて語った。



映画「九龍ジェネリックロマンス」で吉岡里帆は1人2役の演技をしており、番組MCの渡邉美穂から「ピュアな部分が出ていたり、妖艶な部分が出ていたりっていうので結構私は目の感じ、目の雰囲気が特徴的だなって思ったんですけど、そこら辺意識されましたか？」と質問を受ける。



吉岡は演じ分けに気をつかっていた部分もあると説明した後で、「お芝居のところもあると思うんですけど、ヘアメイクさんが本当に全部落として作り直ししてくださってて。大人な妖艶な目元と、まだ何も知らないようなピュアな感じっていうのを、そういうメイクでも演出してくださった」と語った。