福原遥が主演するドラマ「明日はもっと、いい日になる」（フジテレビ系）の第10話が、8日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

夏井翼（福原）は、安西叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）兄弟のうち、まずは叶夢と母親の夢乃（尾碕真花）の面会日が決まったことを蜂村太一（風間俊介）らに報告する。

一方、夢乃は、元夫の小山内亮（杢代和人）が突然訪ねてきたことに困惑していた。

そんな中、虐待通告の電話が入る。通告場所は隣の蓮峰市内で、浜瀬市児童相談所の管轄ではなかったが、ただちに現場へと向かう翼と蔵田総介（林遣都）。そこで翼たちは、物置きに閉じ込められて泣いている9歳の少年を発見し、何とか救出する。

蔵田は少年の父親を警察に引き渡し、児相に戻る。引き取りに来た蓮峰市の児相職員の車に乗った少年の姿に、子どもの頃の記憶がよみがえる蔵田。そこに現れたのが、蔵田の実父・総一郎（板尾創路）だった。

総一郎は蔵田の里親である南野丞（柳葉敏郎）に、反省の弁と共に、蔵田に会いたいという内容の手紙を送り続けていたが、南野は手紙のことを蔵田には内緒にしていたのだ。

それを知った蔵田は、「なんで黙ってたんだよ。もっと早く言ってくれたら、こっちから断ってた」と南野に怒りをぶつける。

第10話では、幼少期に虐待されていた実父・総一郎と再会した蔵田が、自身の過去と向き合い、総一郎と決別する姿が描かれた。

放送終了後、SNS上には、「虐待加害者の父が『俺は変わった』と言って出現したけれど、被害者の子が『お前は何も変わっていない』と、きっぱりと縁を切ったのが良かった」「蔵田の父がしたことは躾ではない、八つ当たりだったと思う。板尾さんの演技が上手で嫌悪感がわいた」「子どもの頃に受けた虐待の傷は永遠に消えないけれど、蔵田さんが真正面から向き合い、けじめをつけられたのは良かった」などの感想が投稿された。

また、蔵田と里親・南野家の関係性について、「泣かされた。そばで支えてくれる里親夫婦がいたからこそ、今の蔵田くんがいる」「丞さんだけが本当の父親って…泣いちゃう」「血がつながっていなくても幸せな家族はあるよね」「丞さんのことを『お父さん』と呼ぶ蔵田と、蔵田に親にさせてもらったという丞さん。大切に育てられたんだろうな」といったコメントも寄せられた。