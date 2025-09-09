元SKE48の石田安奈（29）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。SKE卒業の理由をぶっちゃけた。

この日はプロインタビュアーの吉田豪氏と出演。この日が初対面だという2人。12歳でSKE48に2期生として加入し、途中、AKB48兼任を経て、2017年5月末でSKE48を卒業した。

吉田氏から卒業のきっかけを聞かれた石田は「自分の中の分岐点が、やっぱり高校入る時、大学入る時とか、あと成人になった時で考えようと思ってたんですよ。で、私としては、もう元々芸能界で絶対売れるぞっていう気持ちってそんなになかったんですよね。普通に働きたいなとか、あとは自分のビジネス、経営したいなとかざっくりあったんですよね」と告白。「今、私、夫が年の差ではあるんですけど、年の上の方のそういう話聞くのが凄い好きなんですよ。政治の話聞いたりとか、経営の話聞いたりとか、凄い好きで。そういうのを勉強して、自分で何か形としてやりたいなと（思っていた）」と明かした。

そのうえで「これ言ったらまた炎上しちゃうかもしれないけど」としつつ「20歳超えているメンバーが制服を着てたんですよ」と石田。「セーラー服とか。それ見た時に、私20歳超えて着たくないって思っちゃったんですよ」とぶっちゃけ。

「なんかちょっと私違うかもって思って、秋元先生に、あのAKBのコンサートの時に、ごあいさつ行って“私辞めます”って言ってたっていう」と総合プロデュサーの秋元康氏に直接、卒業の意志を伝えたといい、そこで「ホリプロっぽいからホリプロ入れば？」との秋元氏の勧めでホリプロに所属したという。

石田は22歳差の夫が5つの会社を経営する実業家で、家賃170万円の5LDK高級マンションから4億円の豪邸に引っ越したばかり。2人の子のママとして超セレブな生活を送っていることで知られる。