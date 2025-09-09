お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）の妻・あいさんが9日までに、自身のインスタグラムを更新。家族旅行で訪れた韓国での“珍道中”を振り返った。

前回の投稿で「家族で初の韓国旅行！！一泊2日旅！！」と報告していたあいさん。「毎年家族旅行の度に台風がやってきて、飛行機もホテルもキャンセルになる尾形家で、今年もまさかの韓国旅行を目前に台風が。。。」と振り返った。

出発日には無事晴れたものの、現地に到着した途端「滝のような雨」。落ち込んだ様子の家族写真を公開したが、「でも、楽しめてます。最高です韓国」と、この時点での心境を伝えていた。

そしてこの日は、旅行中に尾形が奮発して購入したという「ジェントルモンスターのサングラス」を、最終日に紛失したことを告白。「乗ってたタクシーは 連絡しようにも領収書だってもらってないから無理なのに 諦めきれないパパはひたすら走って探しまくって」いたことを明かした。

さらに空港へ向かうタクシーでは、言葉の壁もありターミナルを間違えたことが発覚。「最終時間に間に合わないかもな大パニック」になりながらも何とか間に合い、「今年一焦ったし、今年一番の夫婦喧嘩に発展しかけたけど、、48歳と41歳の中年夫婦がくだらないことで揉め 最後は一応無事に仲直り。笑」と打ち明けた。

とはいえ「全部ひっくるめて、楽しくて やっぱり忘れられない旅になりました」と満喫。後日談として「ジェントルモンスターは見つからず、パパは朝からメルカリで必死に探してました笑」とつづった。