タレント・モデルの村重杏奈さんが自身のインスタグラムで、Tokyo Girls Collectionのランウェイから見た光景に感謝を送っています。



【写真を見る】【 村重杏奈 】ランウェイから「渋めの字ででっかく村重」の応援うちわに感謝「おじさんとして生きます！」





村重さんは「メイクと衣装で自由自在！きっと私はカメレオン！村重です！」と、ランウェイで着たであろう数々の衣装をまとった写真を投稿しています。







そして「うちわ？ボード？沢山見えました」「皆さん渋めの字ででっかく村重って書いてくれてるもんですから」「おじさんになった気持ちになります(褒めてる)」と、村重さんらしいユニークな感覚を伝えました。









さらに「習字でかいたのかな？みたいな感じなので凄く見つけやすい！！！ありがとう！」「TGCの時はおじさんとして生きます！！」「なんてったって苗字が渋いからね」と、自身のファンにも名前にも全てに大きな愛を表現しています。









村重さんはMIZUKI IKEKITA、Darich、moment+の衣装で今月6日に開催されたTokyo Girls Collectionに登場していました。フォロワーからは「毎回誇らしくなる」「かっこよくて可愛かった」「最強だね」など、親しみとリスペクトの声が集まっています。



