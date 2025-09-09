【井村屋から新発売】機能性表示食品の”濃い豆腐 MCT プラス”が登場♪

2025年9月1日(月)より、井村屋の新商品「濃い豆腐 MCT プラス」が発売♪たんぱく質が豊富な”豆腐”に健康効果が期待できる”中鎖脂肪酸”を配合した機能性表示食品になっています♪ダイエットや健康に気遣っている方にぴったりの商品です。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売されています!

MCT(中鎖脂肪酸油)を配合

今回の新商品”濃い豆腐 MCT プラス”は3年ほど前から企画を進めてきた機能性表示食品です。たんぱく質が豊富な”豆腐”と機能性関与成分である”中鎖脂肪酸”を組み合わせています。

MCTはミディアムチェーントリグリセリド（Medium Chain Triglyceride）の略で、MCTの主成分である中鎖脂肪酸はココナッツやパームフルーツなどに含まれる成分です。

BMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高め、ウエスト周囲径や内臓脂肪を減らす効果が期待できます。一般的な植物油と比べ消化・吸収が速く、エネルギーになりやすい特徴で美容や健康面で幅広く使用されています。

国産大豆を使用

三重県産大豆(フクユタカ)を 100%使用しています。濃い豆乳を使用しているので大豆の香りをしっかり感じられ、絹ごし豆腐のように、つるんとしたなめらかな食感が楽しめます。

豆腐なのでさまざまなメニューに使えてアレンジもしやすいのが嬉しいポイントです。

そのままでも簡単で美味しく食べられますが加熱調理もできるので毎日、食べても飽きずに食事が楽しめます。普段から健康を意識している方はもちろん、生活習慣の改善を目指したい方はぜひ試してみてください♪

商品情報

「濃い豆腐 MCT プラス」

･発売期日：2025年9月1日（月）より順次発売

･希望小売価格：オープン価格

･内容量：240g(120g×2コ)

･賞味期間：75日間

･販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ

