元宝塚歌劇団の女優毬谷友子（65）が、9日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の麻生太郎最高顧問が8日、山口県内での講演で、石破茂首相について「総裁を辞任するという話になるとは思っていなかった」「どうせ言うならもう少し早くから言ってくれりゃ良かったのに」などと語ったとするニュース映像を添付した上で「虫酸が走る」と指摘し、ハッシュタグをつけて「#麻生が辞めろ」とポストした。

麻生氏は8日、高村正彦元自民党副総裁からの前々からの誘いがあり、高村氏の地元山口で講演。講演を頼まれた時に、にこやかに「9月？ 9月って言ったら、下手したら、おまえ、なんとなく、総裁選挙やってんじゃねえか、いう話をしたけど、そのときになったら考えようなんて調子良いこと言ってたら、まさか、昨日（7日）、石破総理大臣が辞められるという、総裁を辞任するという話になるとは思ってなかったんですけど、どうせ言うならもう少し早くから言ってくれりゃ良かったのにと思わないでもないんですけど」などと語り、会場の笑いを誘った。

毬谷は麻生氏の動画を添付した上で「『石破総理大臣が辞められる、総裁を辞任するという話になるとは思ってなかったんですけど』 満面の笑顔。虫酸が走る。もう一度書く。#麻生が辞めろ」とポストした。