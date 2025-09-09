²½¤±ÇÌò¤ÇÏÃÂê¡¢ÏÆ¤¶¤Ã¤¯¤êÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤Î29ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡Ö»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¶ì¼ê¤Ê²Æ¡¢º£Ç¯¤Ï³Ú¤·¤á¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Á¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÆþ»³°ÉÆà(29)¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¡×¥â¡¼¥É¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤À¤Í¡¡¶ì¼ê¤Ê²Æ¡¢º£Ç¯¤Ï³Ú¤·¤á¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Á¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶ÀäºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤è¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤ä¤ï¡×¡Ö»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ»³¤Ï2010~22Ç¯¤Þ¤ÇAKB48¤Ç³èÌö¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤ÏÊ¤ÌÌ½¸ÃÄ¤Ç²½¤±Ç / ¹âÄÅÈþÇÈ¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£AKB48ºßÀÒÃæ¤«¤éÆüËÜ¤È¥á¥¥·¥³¤Î2µòÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£