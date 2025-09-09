¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª»÷¹ç¤¤¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¶¦±é½÷Í¥¤Èà¿ÆÌ©á¤Ë¡Ä¼ýÏ¿¹ç´Ö¤Îàµ®½Åá¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ã¶À¤ÇÍ·¤ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¡¢¶¦±é½÷Í¥¤È¤Îà¿ÆÌ©á»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤È¶¶ËÜ°¦¡£²£ÉÍ¤ÏÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¡¢¶¶ËÜ¤Ï¤Æ¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·2¿Í¤ÏÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ã¶À¤ÇÍ·¤Ö¤´É×ºÊ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢²£ÉÍ¤¬ÁõÃå¤¹¤ë¹õ±ï´ã¶À¤Ë¶¶ËÜ¤¬¼ê¤òÅº¤¨¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¥á¥¬¥Í¤¬»÷¹ç¤¦ÄÕ½Å¤µ¤ó¡×¡Ö¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡ÊËè½µÆüÍËÆü¸á¸å8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£