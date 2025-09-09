福岡県宗像市の宗像ユリックスで8月19、20日に行われた将棋の八大タイトル戦の一つ「伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦」第4局では、藤井聡太王位が挑戦者の永瀬拓哉九段に敗れて決着は持ち越された。勝負とともに注目されたのが、両棋士が選んだ「勝負めし」と「勝負おやつ」。今月15日まで、市内では2人が選んだ勝負グルメを提供する店舗などを巡るデジタルスタンプラリーを開催中。イベントに合わせて、対局時の食を振り返る。（大窪正一、写真はいずれも穴井友梨）

【対局1日目】

藤井王位が選んだ昼食は「むなかた牛の炭焼きハンバーグと宗像野菜の蒸せい籠ろ蒸し」だった。地元ブランド牛を備長炭で焼き上げた一品だ。1日2回のおやつは午前中が「テンちゃんの大島産甘夏ゼリーと宗像産きな粉と甘夏のラングドシャ」。甘夏のすっきりとした甘みと酸味にほのかな苦みが味わい深い。午後は「宗像たまごと濃厚抹茶のガトーショコラ」。たまごのこくで抹茶の濃厚さがより深まった逸品だ。

藤井聡太王位が勝負めしに選んだ「むなかた牛の炭焼きハンバーグと宗像野菜の蒸籠蒸し」。飲み物はウーロン茶 藤井聡太王位が勝負めしに選んだ「むなかた牛の炭焼きハンバーグと宗像野菜の蒸籠蒸し」。飲み物はウーロン茶

「テンちゃんの大島産甘夏ゼリーと宗像産きな粉と甘夏のラングドシャ」。飲み物は「宗像塩サイダー」 「宗像たまごと濃厚抹茶のガトーショコラ」 「テンちゃんの大島産甘夏ゼリーと宗像産きな粉と甘夏のラングドシャ」。飲み物は「宗像塩サイダー」 「宗像たまごと濃厚抹茶のガトーショコラ」

対する永瀬九段はアカモクやイカなど海の幸が詰まった「ねばねば海鮮丼 缶べぇ」と「宗像牛チーズバーガー」の2品をチョイス。サンプルを見ると、かなりボリュームがある。おやつは午前中に宗像の卵と大島の塩を使った「白いバウムクーヘンキャレブランシュ」、午後には「鎮国饅まん頭じゅう」「宗像どらやき」「赤間宿もなかサブレ」の3品を選んだ。腹が減っては戦ができぬ。

永瀬拓矢九段が勝負めしに選んだ「ねばねば海鮮丼缶べぇ」と「宗像牛チーズバーガー」 永瀬拓矢九段が勝負めしに選んだ「ねばねば海鮮丼缶べぇ」と「宗像牛チーズバーガー」

「白いバウムクーヘンキャレブランシュ」、「鎮国饅頭」、「宗像どらやき」、「赤間宿もなかサブレ」（奥はホットコーヒー） 「白いバウムクーヘンキャレブランシュ」、「鎮国饅頭」、「宗像どらやき」、「赤間宿もなかサブレ」（奥はホットコーヒー）

【対局2日目】

藤井王位が選んだ勝負めしは、天ぷらにした地元鐘崎産のアナゴを手打ちうどんの上に乗せた「冷やしぶっかけあなごうどん」。勝負おやつは午前中、粒あん入りの大福をサクサクのパイ生地で包んだ「もちパイ」、午後は永瀬九段も1日目に選んだ「鎮国饅頭」を選んだ。

「冷やしぶっかけあなごうどん」 「冷やしぶっかけあなごうどん」

「もちパイ」 「もちパイ」

永瀬九段の勝負めしはアカモクのねばねばとした食感が気に入ったのか、2日連続で「ねばねば海鮮丼 缶べぇ」を今度は大盛りで注文。勝負おやつは午前中「鎮国饅頭」「宗像どらやき」「赤間宿もなかサブレ」の3品、午後にこれまた2日連続の「白いバウムクーヘンキャレブランシュ」をチョイス。熱戦の勝利に結び付けた。

◇ ◇

玄界灘の水産物や「むなかた牛」、多彩な野菜などが売りの宗像市は、王位戦本番に向けて「宗像グルメ勝負めしプロジェクト」を実施。参加店舗から1次審査を通過した食事とおやつの候補それぞれ15品ずつを2次審査としてインターネット上で投票。上位のメニューを審査員が実食し、10品ずつが候補として決まった。メニューやスタンプラリーの詳細は市のホームページで紹介している。同市産業政策課＝0940（36）0037。