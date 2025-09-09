【早期天候情報】9月の後半も暑い！ 9月14日頃～この時期としては ″10年に一度レベル″ の「著しい高温」となる可能性 北海道、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄 気象庁
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は８日、日本全域に、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
■北海道地方は
高温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和７年９月８日１４時３０分
札幌管区気象台 発表
北海道地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
北海道地方では、最近１週間程度、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■東北地方は
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和７年９月８日１４時３０分
仙台管区気象台 発表
東北地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
東北地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■関東甲信地方は
高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）
令和７年９月８日１４時３０分
気象庁 発表
関東甲信地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
関東甲信地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■北陸地方は
高温に関する早期天候情報（北陸地方）
令和７年９月８日１４時３０分
新潟地方気象台 発表
北陸地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上
北陸地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■東海地方は
高温に関する早期天候情報（東海地方）
令和７年９月８日１４時３０分
名古屋地方気象台 発表
東海地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上
東海地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■近畿地方は
高温に関する早期天候情報（近畿地方）
令和７年９月８日１４時３０分
大阪管区気象台 発表
近畿地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
近畿地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■中国地方は
高温に関する早期天候情報（中国地方）
令和７年９月８日１４時３０分
広島地方気象台 発表
中国地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
中国地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■九州北部地方は
高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））
令和７年９月８日１４時３０分
福岡管区気象台 発表
九州北部地方（山口県を含む） ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
九州北部地方（山口県を含む）では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■九州南部・奄美地方は
高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）
令和７年９月８日１４時３０分
鹿児島地方気象台 発表
九州南部・奄美地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上
九州南部・奄美地方地方では、最近１週間程度、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状
態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■沖縄地方は
高温に関する早期天候情報（沖縄地方）
令和７年９月８日１４時３０分
沖縄気象台 発表
沖縄地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．１℃以上
沖縄地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
