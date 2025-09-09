【速報】麻薬成分を含む「お茶」を製造・販売した罪に問われた男　無罪主張も控訴棄却　大阪高裁

麻薬成分を含んだ「お茶」を製造・販売した罪などに問われた男の控訴審で、二審の大阪高裁は控訴を棄却しました。



一審判決によりますと藤田拓朗被告（３９）は２０１９年から２０２０年にかけ、幻覚効果のある麻薬成分ジメチルトリプタミン（ＤＭＴ）を含む植物「ソウシジュ」の粉末を「茶」として製造・販売し、客が煮出して飲むのをほう助するなどしました。



藤田被告は青井硝子というペンネームで雑草に関する著書を出している作家でもあります。





ソウシジュは沖縄県の伝統織物「芭蕉布」の染料として使われていて、厚労省はジメチルトリプタミンを政令で規制していますが、ソウシジュ自体は麻薬取締法で麻薬と定義されていません。一審で検察は「幻覚効果を得る目的があり違法だ」と主張。弁護側は「麻薬取締法には『目的』に関する規定はなく恣意的な運用だ」と反論していました。一審の京都地裁は判決で「染料などでの使用はジメチルトリプタミンの薬理効果を得るために行われるものではない」として合法とする一方、被告について「ジメチルトリプタミンの薬理効果を得るためにお茶を作り、飲むことを認識していることから麻薬の製造やほう助にあたる」などとして懲役３年、執行猶予５年の有罪判決を言い渡していました。大阪高裁の石川恭司裁判長は９日「麻薬及び向精神薬取締法では、ジメチルトリプタミンを含有する植物自体を規制対象としていないだけで、分子が水和して溶液化した以上、溶質であるジメチルトリプタミンは形態を異にする独立した物質で、ジメチルトリプタミンを含有する水溶液は麻薬に当たると解するのが相当。」と述べたうえで、「藤田被告は薬理効果を得る目的で施用を勧め、販売し、顧客らも同じ目的で飲用して効果を得ていたと認められる。社会通念上正当な理由があるとは認め難い」と指摘し、控訴を棄却しました。裁判後に行なわれた会見で、藤田拓朗被告は次のように述べました。「京都地裁の判決より悪い判決となった。茶を飲んで自分たちの精神を直すことが、正当な行為ではないと判断されたことは大変悲しい。必ず上告して最高裁で認めてもらいたい」