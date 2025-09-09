£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¿¿Ìð¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£¹Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¾¼ðáçÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¿¿Ìð¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ£Ù£Æ£Ã£ú¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿Æ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¿¿Ìð¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²áµî¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤òÃæ¿´¤ò·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢£Ù£Å£Ì£Ì£Ï£×¡¡£Æ£Ò£É£Å£Ä¡¡£Ã£È£É£Ã£Ë£Å£Î£ú¡Ê£Ù£Æ£Ã£ú¡Ë¤Ç¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤ÏÉ¬¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ø´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡×¤ÈÉü³è¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¡¢¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥¯¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆË½¤ì¤ë¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ªÉé¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£