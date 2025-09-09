¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¡¡112²¯±ßº¸ÏÓ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤â¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤Ç¡Ö£Â£ï£ï¡Á¡ª¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë£³¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÇØ¿®Åêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï£²²ó¤Ë»Íµå¤Ç½Ð¤·¤¿Áö¼Ô¤Ëµ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤µ¤ì¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£·²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£±£±Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¹ßÈÄ¡££¸²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÈï°ÂÂÇ£°¤Î¤Þ¤Þ£¹²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤é¤ì¡¢º¸±Û¤¨¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡Ä¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£´ÅÀÂæ¸åÈ¾¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¡¢Ä¾¶á¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¤¢¤È°ì»à¤ÇÆ¨¤·¤¿£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤â¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¤Î·ÀÌó¤Ï£´Ç¯Áí³Û£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¡Ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉÔÎÉºÄ¸¢°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µå¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¤·¤Æ£²µåÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ë¡¢µå¾ìÆâ¤Ï¡Ö£Â£ï£ï¡Á¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÁê¼êÂÇ¼Ô¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ·Ä¾¡¢Í·¥´¥í¡¢»°Ä¾¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡££²£±¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê£±¾¡£³ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹¥Åê¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¤â£²¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¥¥Ä¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼¡¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ì±þ¼ó¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£