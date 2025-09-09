ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」が「TGS2025」に出展。Vtuber「結城さくな」さんのゲーミングルームを再現「初音ミク」コラボモデルや新作デスク＆チェアも初公開
Hamee（ハミィ）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に出展する。
Pixioブース（9ホール 09-E40）では、チャンネル登録者数100万人を超えるVtuber「結城さくな」さんのゲーミングルーム再現や、「初音ミク」をはじめとしたIPとのコラボレーション製品が展示される。また、Pixio Waveシリーズ8色目となる新色ゲーミングモニター＆モニターアームや、天使と悪魔の羽をモチーフにした新シリーズを初公開。さらに、デスク周りをトータルコーディネートできる新商品の昇降デスクやチェアも展示される。
Pixioブースの見どころを紹介
1. Vtuber 結城さくなさんの“かわいい”が詰まったゲーミングルームを完全再現
Vtuber 結城さくなさんのゲーミングルームをPixioブース内に再現。ピンク・水色・ホワイトを基調とした空間で、Pixio製品を中心としたコーディネートを見ることができる。結城さくなさんの等身大パネルも設置されるため、一緒に記念撮影ができる。
illustrated by フカヒレ（@fuka_hire）
2. 新色ゲーミングモニターが主役のトータルコーディネート！ホワイト昇降デスク＆ふわもこチェアも初公開
Pixio Waveシリーズにおいて8色目となる新色ゲーミングモニター＆モニターアームをトータルコーディネートでお披露目。新色の情報は東京ゲームショウ開催直前に発表される。
また、モニターだけでなく、デスク周りのアイテムもPixioで揃えたいという声に応え、新商品の「電動昇降ゲーミングデスク」と「ふわもこ素材のチェア」が初展示される。どんな部屋にも馴染むホワイトを基調としたシンプルで角の取れた昇降デスクと、可愛らしさと快適性を両立したふわもこ素材のチェアで、Pixioが提案する統一感のあるデスクコーディネートを体感できる。
3. 「初音ミク」コラボゲーミングモニター＆IPコラボ製品を展示
バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボゲーミングモニターを特別展示。「初音ミク『マジカルミライ 2025』in TOKYO」で初お披露目された同商品が「TGS2025」でも見ることができる。さらに、その他IPとのコラボレーション製品も多数展示される。
（※監修中）Art by 寝田ルネ
□初音ミクコラボ 特設サイト
※同商品は開発・監修中の製品です。展示するモデルは実際の商品とは異なる場合がございます。
※同商品の発売は今冬（2025年11月～2026年3月頃）を予定しております。
4. 天使と悪魔の羽がモチーフの「Decora シリーズ」を初披露
“飾る”をコンセプトにした新シリーズ「Decora シリーズ」を初披露。パステルブルーのモニターには天使の羽を、パステルピンクのモニターには悪魔の羽をモチーフにした装飾があしらわれている。
5. 全8色のカラーバリエーション展示。試作カラーのゲーミングモニターも
Pixioの強みである豊富なカラーバリエーションを一目で体感できるよう、全8色のゲーミングモニターを一堂に展示。また、8色とは別にピンクゴールドカラーの試作ゲーミングモニターも展示される。
6. Pixioオフィシャルアンバサダー紹介コーナー
Pixioと共にブランドを盛り上げるオフィシャルアンバサダー、宙星ぱるさん、日向まるさん、Sirryさん、水瀬なのさんを紹介するコーナー。ノベルティとして4名のオリジナルクリアしおりセットが用意されている。なお、ノベルティは、なくなり次第終了となる。
※画像はイメージです。実際のノベルティとは異なる場合がございます。
7. ユーザーフォトボード展示
ユーザーからSNS等で寄せられた、Pixio製品を使った素敵なデスクコーディネート写真を一挙に紹介するフォトボードがを設置される。
8. Pixio製品が当たる！来場者限定キャンペーン
ブースへの来場者限定で、ゲーミングモニターをはじめとしたPixio製品が抽選で当たるキャンペーンが実施される。参加方法はブース内の案内で確認できる。
「東京ゲームショウ2025」開催概要
名称：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）
会期：9月25日（木）～9月28日（日）
会場： 幕張メッセ
Pixioブース：9ホール 09-E40
