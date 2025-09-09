第3子出産の川崎希、ばっさりカットの新ヘア披露「産後はじめて美容室行けて」
【モデルプレス＝2025/09/09】実業家でタレントの川崎希が9月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】川崎希、産後初美容院でばっさりカット
川崎は「そういえば先日、産後はじめて美容室行けて髪の毛ばっさり短くした〜」とつづり、写真を公開。胸元まで伸びていたロングヘアを、肩までのセミロングヘアにカットした姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「すっきりしますね」「短いのも可愛い」「何でも似合う」「大人っぽい」といった声が上がっている。
川崎は2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に自身のInstagramを通じて第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
