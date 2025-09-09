「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔、人生初の囲み取材に緊張「足がすくんでいます」
【モデルプレス＝2025/09/09】西山智樹と前田大輔が9日、初のファンミーティング「FIRST FANMEETING “TAG SEARCH - 0 to BRAND - ”」の開催を前に、囲み取材会を実施。2人にとって、今回が初の囲み取材となった。
「タイプロ（timelesz project - AUDITION-）」に参加し話題を呼んだ西山と前田は、6月に芸能事務所「ホリプロ」に所属。現在「TAG SEARCH（タグサーチ）」と題したボーイズグループ結成プロジェクトで、自らメンバーを探している。この日は、夜にKanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）にて、プロジェクト初のファンミーティング「FIRST FANMEETING “TAG SEARCH - 0 to BRAND - ”」を開催。同イベントは、2人体制では最初で最後のファンミーティングとなる。
イベント前に囲み取材に応じた2人は、報道陣の前に登場すると笑顔で挨拶。緊張しているか問われると、西山は「ガッチガチだね（笑）」と前田と笑い、「平気なフリをしていますが、足がすくんでいます」とコメントした。また、前田も「胃がキリキリしています（笑）」と吐露し、「大丈夫です！逆に、ここで1回（笑）」と、ステージに立つ前に良い緊張感を味わえたことを明かした。
さらに、初のファンミーティングを直前に控える心境を聞かれると、西山は「僕たち2人で初っていうところが1個の大きな不安なところでして…」とつぶやきつつ、「同時に、初めて僕たちのファンの方にパフォーマンスをお見せできるのがすごく楽しみなので、不安と期待、楽しみが混在しているんですけど、本番は自分たちの120％をお見せできるように頑張りたいと思います」と意気込み。
前田は「ダンサーとしてはお客さんの前でパフォーマンスしたことがあるんですけど、アーティストとして、自分たちのことを観にきてくださっている方の前でパフォーマンスするのは今日が初めてなので。しかも、3000人という大規模なお客さんが来られますので、不安もありつつ、楽しみでもありつつ」と緊張をのぞかせつつ、「平日にわざわざ来てくださるので、最高の思い出を作りたいなと。そして、皆さんと一緒に最高のスタートを切れるように頑張りたいと思っております！」と語った。
そんな2人のプロジェクトは、本来この日のファンミーティングでメンバーをお披露目予定だったというが、西山は「もっと慎重に考えた方が良いのかもしれないと思って。一旦ちょっとここは節目でもあるし、2人で最後というところで、大事にしつつ。この後、年内までに完成させようと思っております」と慎重に進めていることを伝え、「確実にいえるのは、年内にグループとしてデビューしたいという風に思っております！」と断言。
今後、デビューできたらどんなグループにしていきたいか聞かれると、西山は「1個掲げているのは、3年以内にアリーナ、6年以内にドームというのは掲げているんですけど、個人的な思いとしては、カラオケとかでずっと歌い継がれる曲を生み出したいというのはずっとある」と意気込み。
前田は「お互いリスペクトを持って、長くたくさんの方に愛していただけるようなグループにしたいなと思っております！」と目標を掲げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】