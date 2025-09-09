ONE Nʼ ONLY高尾颯斗・樋口幸平・ MON7A「TGCしずおか2026」出演決定 BUDDiiS・WATWINGがメインアーティストに
【モデルプレス＝2025/09/09】1月10日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）より、出演者第3弾と、メインアーティスト第2弾が発表された。
【写真】EBiDAN“リアル兄弟”が共演
⽇本⼈男性⾳楽アーティスト1位となる570万⼈超えのTikTokフォロワー数を誇り、5⽉に全世界メジャーデビューしたボーイズグループ・ONE Nʼ ONLYの静岡県出⾝メンバー高尾颯斗、8⽉28⽇に放送された⽊曜劇場「愛の、がっこう。」第8話にゲスト出演し、フジテレビのゴールデン・プライム帯連続ドラマ初出演を果たした樋口幸平、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」出演をきっかけにTikTokフォロワー数が瞬く間に100万⼈を突破するなど⼈気急上昇中の現役⾼校⽣アーティストで、新世代のニューアイコン・MON7Aといった「TGCしずおか」初登場となる3人のゲスト出演が決定した。
そして、メインアーティスト第2弾には、結成5周年を迎える9⽉16⽇に最新楽曲「Dear」の配信を、そして9⽉20⽇、21⽇に横浜アリーナ、27日に⼤阪城ホールでのグループ史上最⼤規模となるアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の開催を控えるダンスボーカルグループBUDDiiS（メンバーのFUMIYAは静岡県出⾝）と、9⽉3⽇に約半年ぶりとなる新曲「KEEP IT GOING ON」を配信リリース、さらに、9月6⽇の⿅児島県での公演を⽪切りに、全国21都市、41公演にも及ぶツアー『WATWING LIVE TOUR 2025「honest」』をスタートしたダンス＆ボーカルグループで、「SDGs推進 TGC しずおか 2025」に続き、TGCしずおか2開催連続での出演となるWATWINGの2組が追加決定。MCは、静岡県在住の⽵内由恵とハリー杉⼭が、4開催連続でタッグを組む。（modelpress編集部）
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、希空、ブリッジマン遊七、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：⼀ノ瀬颯、王林、島村雄⼤、⾼尾颯⽃、とうあ、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A 他 ※50⾳順
メインアーティスト：BUDDiiS、WATWING、ONE OR EIGHT 他 ※50⾳順
MC：⽵内由恵、ハリー杉⼭ 他 ※50⾳順
◆高尾颯斗・樋口幸平・ MON7A「TGCしずおか」出演
◆BUDDiiS＆WATWINGがメインアーティストに
◆「TGCしずおか2026」開催概要
