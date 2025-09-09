上空に謎の光…複数の目撃情報

鹿児島県姶良市で9日午前5時ごろに撮影された写真です。民家の向こうの上空に、光を放つ帯状の雲のようなものが写っています。

撮影した人によると、「散歩をしてたら、東方向の空に明るく尾を引いたような光を見つけて写真を撮りました。 ウネウネとしながら、1分位で消えたような感じです。」とのことです。

この光の目撃情報は、他にも寄せられています。

同じ姶良市で撮影した人は、「姶良市から桜島方向に明け方見えました。 すごくキレイで上から下に落ちていく感じでした。 何なのでしょうか？」とコメントしています。

「光の帯」スタッフが調べてみると

鹿児島県には種子島宇宙センターがあり、H3やH2Aなど、日本の基幹ロケットが打ち上げられています。鹿児島が本社のMBCではロケットの打ち上げを取材することも多く、今回の画像を見たスタッフから「ロケットの打ち上げに似ている」との見立てが出ました。

ロケットは、通信衛星や気象衛星などを「軌道」に投入するために打ち上げられます。通信衛星や気象衛星は、赤道上空およそ36,000kmの高さの「静止軌道」に向けて打ち上げられます。

ロケットは東向きに打ち上げられることが多く、光の帯の目撃情報は、姶良市から東側に見えたことから、方角の情報も「ロケットの打ち上げ」と推測される材料となりました。

９月９日午前５時ごろに日本でロケットの打ち上げはないことから、海外の打ち上げスケジュールを調べてみると、中国のロケット「捷龍3号」が、中国・山東省の日照市沖から９月９日午前４時４８分（日本時間）に打ち上げられたことが分かりました。

山東省沖から東向きにロケットを打ち上げると、鹿児島上空で目撃されてもおかしくありません。光の帯は、中国のロケットで間違いなさそうです。

さらに専門家に聞いてみると

神奈川県平塚市博物館の学芸員で、天文や宇宙が専門の藤井大地さんによると、「捷龍3号は4段式の固体ロケットで、山東省日照市付近の海域に浮かべられた海上プラットフォームから打ち上げられました。打ち上げられた人工衛星は中国版スターリンク衛星“吉利”です。」

「今回は上段ロケットの噴煙が上空で太陽に照らされ、明るく輝いたと思われます。ロケットが通過したのは、九州の上空ではなく、九州から南方沖の上空です。」

「海上保安庁の海上通報に、使い終わったロケットブースターの落下予測海域が事前に掲載されており、区域1から区域2が進行方向で、この経路上空を通過しました。」とのことでした。

明け方の空に輝いた「光の帯」の正体は、上空で太陽に照らされたロケットの噴煙でした。

・