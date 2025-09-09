【中国に横流し「処方箋薬」流通の闇】#1

日本の医薬品の中国への輸出が増えている。製薬会社の中には、成長戦略として国内から海外へ販路を広げるところもあるが、本稿で取り上げるのは医薬品の流通段階における「高値転売」だ。新薬開発や保険適用、低く抑えられた薬価は、国民皆保険制度や公的資金の下支えと無関係ではない。その国民負担と切っても切れない関係にある医療用医薬品（処方箋薬）が、中国のブローカーに買い上げられ、高値で転売されている。

◇ ◇ ◇

近年、日本の対中輸出は振るわない。今年7月、日本貿易振興機構（ジェトロ）は2024年の日中貿易について、集積回路や自動車部品、化粧品など多くの品目でマイナス成長だったと発表した。

ところが「医療用品」は20億5667万ドル（約3000億円）で、25.9％の伸びと突出し、中国向け輸出品目の12位（構成比は1.3％）に食い込んだ。ジェトロによれば「医療用品は14年の25位から年々順位は上昇傾向にあったが、12位は過去最高位」だという。「医療用品」の中でも医薬品は9割近くを占め、前年比28.7％増の18億217万ドル（約2600億円）となった。

日本から中国に輸出される医薬品とはどのようなものが多いのだろうか。ドラッグストアなどでも売られている市販薬なのか、それとも処方箋を必要とする医療用医薬品なのか。ジェトロにたずねると「医療用か市販薬かは正確にわからないが、貿易統計の商品分類コードからは、金額2位がワクチンで1位は医薬品だということが推察されます」との回答だった。

■経済力をつけ、欲しがるのは健康と長寿

一方で見て取れるのは、中国での日本の薬の人気ぶりだ。今や経済力をつけた中国人が欲しがるものといえば健康と長寿。中国のインターネットでは、「日本の処方箋薬は効き目があり、品質管理が厳しく、副作用も少ない。心臓血管の疾患や、糖尿病、がんなどの分野で優位性を発揮している」などと宣伝されている。処方箋薬の服用法を指南する中国語サイトさえもある。

中国在住で持病のある日本人（50代）に聞くと「中国産と日本産の差は歴然。糖尿病でも血糖値の下がり具合などで差が出てくるんです」と言う。中国製の医薬品は必ずしも「効き目がある」とは言えないようだ。

この10年を振り返っても中国人のニーズは大きく変化した。2010年代、インバウンド客による爆買いの対象は、家電製品、化粧品、菓子、雑貨が目立ったが、近年それらも中国で日本以上に安く買えるようになった。一時は「神薬」とまでいわれたドラッグストアの薬だったが、それで満足しなくなった中国人が競って手に入れようとしているのが、日本の処方箋薬なのだ。

日本の医薬品の輸出額は22年に1兆円を超えた。23年には1兆2303億円となり、中国向けは米国向けに次ぐ2位で2036億円まで伸び、全体の16.5％を占めた（厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」）。しかし、この対外輸出の伸びは手放しで喜べない。（つづく）

（姫田小夏／ジャーナリスト）